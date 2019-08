Koscielny naštval Arsenal svlečeným dresem. Neuctivé, čertí se legenda | iSport.cz

Koscielny v Arsenalu vyrostl ve světovou hvězdu. Přicházel před devíti lety jako neznámý stoper z nováčka Ligue 1 Lorientu, postupně se vypracoval v hlavní oporu záložní řady a s rostoucími zdravotními potíži Pera Mertesackera začal na ruku navlékat kapitánskou pásku. Očekávalo se, že tomu tak bude i v nadcházející sezoně, Koscielny ale najednou otočil. Odmítl jet s týmem na soustředění do USA a víceméně dal najevo, že už za Arsenal neplánuje nastoupit a chce domů, do Francie.

Z kapitána a novodobé klubové ikony byl rázem vyvrhel. Zájem o stoperovy služby projevilo několik francouzských týmů, chvíli to vypadalo, že zamíří do Rennes, nakonec jej ale za 5 milionů eur získalo Bordeaux. Fotbalové přestupy sledujte ONLINE>>>

Tým, jehož barvy dlouhá léta hrdě nosil český záložník Jaroslav Plašil, se rozhodl, že nový pilíř zadní řady představí poměrně netradičně. Natočil krátké video, na kterém je Koscielny ještě v dresu Arsenalu, ten ale s úsměvem vysvlékne a odhalí, že pod ním měl další dres - Bordeaux.

Nouveau joueur, nouveau maillot, retrouvez-le dès maintenant ici ➡ https://t.co/6Jb2BRKbIo pic.twitter.com/eCfsGaSUYS — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) August 6, 2019

"Gratuluji, vyhráli jste cenu za nejhorší přestupové video všech dob," kroutí hlavou mnozí fanoušci v komentářích. Příznivcům Arsenalu zase vadí neúcta, kterou Koscielny i jeho nový klub ukázali poté, co Londýňané vyšli vstříc jeho žádosti o odchod.

A pěkně naštvaný je třeba i Ian Wright, druhý nejlepší střelec v historii klubu, který si svou frustraci vylil na Twitteru. "Tohle bolí. Taková neúcta. Měl by ses stydět za to, jakým způsobem jsi náš klub opustil po 9 letech! Dostal jsi, co jsi chtěl, a stejně sis musel rýpnout. Doufám, že ti to stálo za to," pokáral 55letý Wright francouzského stopera.

Nutno říct, že Koscielny se s "kanonýry" nerozloučil jen zahozením dresu. Na svém instagramovém profilu přece jen věnoval bývalému zaměstnavateli pár vřelých slůvek. "Strávil jsem v Arsenalu skvělé roky, devět let, během kterých jsem se učil, rostl a vyvíjel. Udělalo to ze mě hráče, jakým teď jsem. Vidím tento přestup jako zlomový bod v mé kariéře, ale i v životě chlapa od rodiny. Doufám, že pochopíte, že nikdy nemůžu být dostatečně vděčný za léta strávená v Arsenalu. Jsem si vědom všeho, co mi klub a fanoušci dali," napsal.

Bordeaux i s novou defenzivní posilou začne novou sezonu v sobotu na hřišti Angers. Arsenal, který stojí před rozhodnutím o jmenování nového kapitána, se pustí do boje o den později v Newcastlu.

Fotbalový měsíčník nejen pro teenagery! Časopis Sport GÓÓÓL objednávejte elektronicky zde »