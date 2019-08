Vydra v kleštích. Není ani na lavičce, ale Burnley odmítá nabídky | iSport.cz

Vydra přestoupil do Burnley před rokem. Odcházel jako hvězda Championship, druhé nejvyšší soutěže v Anglii. Klub do něj investoval nemalé peníze, hráči nabídl tříletou smlouvu s opcí. Tady nebylo co řešit, český útočník na nabídku kývl a těšil se na výzvu v nejslavnější soutěži světa.

Jenže v Burnley mu zatím růže nekvetou. Už v uplynulé sezoně paběrkoval, v Premier League odehrál pouze 319 minut, zasáhl do 13 zápasů a vstřelil jeden gól. Situace se nemění ani na startu aktuálního ročníku. Burnley odehrálo dva zápasy (Southampton 3:0, Arsenal 1:2), Vydra, ačkoliv je stoprocentně fit, nebyl ani jednou v nominaci na utkání. V přípravě si zahrál pouze jedenáct minut s Wiganem.

Český forvard je v 27 letech na vrcholu sil, potřebuje hrát. Situaci mohl vyřešit přestup, případně hostování. „Stály o něj čtyři kluby v Anglii, z Turecka měl Besiktas, Trabzonspor. Jenže klub ho nepustí,“ tvrdí velmi dobře obeznámený zdroj iSport.cz.

Na první pohled situace nedává příliš smysl, když se hráč nevejde ani mezi náhradníky. „Trenér řekl, že chce, aby Matěj zůstal a ukázal mu, že do sestavy patří. Je jedním ze čtyř útočníků a musí se o to porvat,“ pokračuje zdroj iSport.cz.

Trenér Sean Dyche staví dva útočníky, zatím ale preferuje dvojici Ashley Barnes, Chris Wood. Navíc nerad mění sestavu, už v minulém ročníku věřil úzké skupině hráčů a čekající náhradníky příliš do akce nepouštěl. S Burnley preferuje spíš ostrovní styl fotbalu, plný osobních soubojů, důrazu a centrů. Do toho rychlý, tahový a spíš technický Vydra příliš nezapadá. Přesto ho chce v kádru držet.

„Trenér mi řekl zajímavou věc. Že se málo usmívám na tréninku. Že to je to negativní, co na mně má, takže nevím... Je to těžký boj,“ přiznal frustrovaný Vydra už na březnovém reprezentačním srazu, když odpovídal na dotazy, proč ho klub v zimě odmítl uvolnit.

Teď Vydru pozvánka do národního týmu nejspíš mine, během reprezentační pauzy musí v klubu tvrdě makat, aby trenéra zlomil a třeba se i v brzké době podíval na hřiště. Momentálně se ale nachází v nepříjemných kleštích, ze kterých zatím není úniku…