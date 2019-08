Konec tradičního klubu v Anglii? Minule stál libru, na stadionu je rakev | iSport.cz

Naposledy hrálo FC Bury nejvyšší anglickou ligovou soutěž v sezoně 1928/29, kdy spadlo do druhé ligy. Přesto jde o klub s bohatou tradicí a historií a jeho osud poutá v ostrovních médiích velkou pozornost. Nyní však hrozí, že po 134 letech zanikne. Bury se totiž dostalo do velké finanční krize. Hráči nedostávají výplaty a mužstvo nenastupuje k zápasům League One (třetí nejvyšší soutěž v Anglii).

„Bylo to velmi stresující. Stále jsem nedostal výplatu za tři a půl měsíce. Bylo to náročné, navíc, když jsme očekávali s manželkou narození první dcery. Velmi nám tehdy pomohl její učitelský plat,“ přiznal útočník Harry Bunn, který je momentálně z Bury na hostování v Southend United.

Největší úspěchy Bury FC 2x vítěz FA Cupu – 1899/1900 a 1902/1903

Semifinalista EFL Cupu (ligového poháru) – 1962/1963

Semifinalista EFL Trophy (pohár pro týmy z třetí a čtvrté ligy) - 2002/2003 a 2007/2008

11x Lancashire Senior Cup (pohár pro týmy z hrabství Lancashire)

11x Manchester Premier Cup (pohár pro týmy z hrabství Velký Manchester)

Vzhledem k tomu, že již pět ligových zápasů bylo Bury odloženo a klub byl potrestán odečtem 12 bodů, zdá se, že bude celek nacházející se poblíž Manchesteru čelit největší noční můře. Týmu, který v minulé sezoně vybojoval postup ze čtvrté ligy do třetí, když obsadil za Lincolnem druhé místo, nyní reálně hrozí zánik.

„V nabitém plánu jsme odložili pět zápasů. Ale nemůžeme je odkládat donekonečna. Pokud existuje potenciální kupec, museli by ho zástupci Bury hmatatelně prokázat," uvedla dočasná předsedkyně EFL Debbie Jevansová.

Zachránit Bury může tedy snad jen zázrak v podobě nového vlastníka. Ten by však musel, kromě investice ve výši 2,7 milionu liber, urychleně rozšířit hráčský kádr, podle deníku Daily Mail mají totiž „The Shakers“ na soupisce pouze čtyři registrované fotbalisty.

Příchod nového majitele má však jeden velký háček. Ten stávající, Steve Dale, zatím nechce klub prodat. A to i přesto, že o koupi klubu mají mít zájem čtyři investoři. Dale totiž požaduje odstupné ve výši 2 milionů liber. Jeho tvrzení: „záchrana Bury je prvořadá,“ trochu pozbývá smyslu, když s nabídkou neuspěl Norman Smurthwaite, bývalý vlastník Port Vale, ani Joe Sealey, syn Lese Sealeyho, bývalého brankáře Manchesteru United, který ve středu řekl, že je schopný klub převzít. Dale odmítl i nabídku neznámých společností, v nichž jsou lidé ochotní Bury zachránit.

Velmi těžce nesou situaci kolem svého milovaného klubu samozřejmě fanoušci Bury. Kenny Hindle (78) chodí každý den na stadion a pokouší se zjišťovat veškeré možné novinky. „Chodím sem 70 let a obávám se, že teď klub úplně zanikne,“ hlesl.

Jiní fanoušci vyzývají současného majitele, aby klub prodal. Někteří dokonce přišli ke stadionu s rakví, na níž byl nápis „RIP Bury FC 1885 -?“ Joy Hartová, bývalá ředitelka Bury a dcera klubové legendy Lese Harta, po němž je dokonce pojmenován jižní tribuna stadionu, se zase připoutala přímo u hlavního vstupu.

''Sell the club!'' Former Bury FC director Joy Hart makes a plea to the club's owner, Steve Dale, as she chains herself to Gigg Lane in protest. #BuryFC pic.twitter.com/Xnx6e3f1f1 — Chris Hall (@chrishallitv) August 21, 2019

Zda bude klub zachráněn, nebo ne, zůstává nejisté. Jedinou jiskrou naděje je, že by majitel Dale snížil své požadavky a nový vlastník by rychle naplnil klubovou kasu. Existují zájemci, kteří jsou ochotní klub zachránit, a tak by bylo určitě nešťastné, kdyby 134letá tradice takto zanikla.

Pokud by se Bury zachránit nepodařilo, dohrála by se třetí anglická liga v lichém počtu klubů, což by znamenalo, že by během 44 kol měl každý celek dva volné termíny. Zároveň by na konci sezony sestoupily pouze tři týmy, ale z nižší soutěže by do League one postoupily klasicky čtyři mužstva.