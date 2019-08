Burnley Vydru nepustí, Besiktas i další mají smůlu: Věřím, budu dál makat | iSport.cz

Před dvěma lety byl nejlepším střelcem druhé anglické ligy a do Burnley přicházel s pověstí kanonýra. Podle toho vypadala i smlouvy na tři roky, jenže v v loňském ročníku nastoupil Matěj Vydra jen do 13 zápasů a letos nedostal ani čuchnout.

Šanci na reprezentanta zavětřily další kluby. Hned čtyři byly z Anglie, z Turecka se ozval Besiktas Istanbul a z Ruska jako poslední Dynamo Moskva. Reakce Burnley? Vydra nikam nepůjde!

„Že mě vedení nepustilo, vůbec neřeším. Pro mě se nic nemění, musím dál tvrdě pracovat, abych přesvědčil trenéra, že do sestavy patřím,“ tvrdí odhodlaně Matěj Vydra na stránkách agentury, která ho zastupuje.

Trenér Sean Dyche staví dva útočníky, zatím ale preferuje dvojici Ashley Barnes, Chris Wood a nerad mění sestavu. Navíc rychlý Čech do jeho pojetí fotbalu plného soubojů příliš nezapadá. Přesto má v Lancashiru zůstat.

„Pro mě se nic nemění. Dál budu makat, abych přesvědčil trenéra, že do sestavy patřím. On semnou mluví, v tréninku mě povzbuzuje a já udělám všechno, abych si Premier League ještě zahrál. Jsem pozitivní, po tréninku si přidávám a dál věřím,“ prozrazuje.

The Clarets zatím v Premier League odehráli dva zápasy. Jasně porazili Southamtpon a těsně prohráli na Arsenalu. Vydra zatím nedostal ani minutu na hřišti. Vysněnou soutěž sleduje z tribuny a zřejmě to jinak nebude ani v neděli ve Wolverhamptonu.

„V klubu má platnou smlouvu, takže rozhodnutí je vždy na jeho vedení. Matějovým hlavním snem bylo hrát Premier League. Proto do Burnley přicházel. Věřím, že dostane šanci, kousne se a trenérovi ukáže, že do sestavy patří. Nyní je to jen na něm. Myslím si, že hlavu má nastavenou tak, že ještě o místo zabojuje,“ říká manažer Ondrej Chovanec.

Bojovat bude muset minimálně do dalšího přestupového okna. Pokud se nezlepší jeho pozice v týmu, jde jen těžko čekat, že ho Jaroslav Šilhavý v úterý povolá na zářijové zápasy v Kosovu a Černé Hoře. V říjnu ale národní tým čekají dva „ostrovní souboje“ s Anglií a Severním Irskem. A tam by se Vydra mohl hodit.