Owen napsal třaskavou knihu: práskl na legendu, nesnáší Beckhama i kouče | iSport.cz

"Přestupu do Newcastlu lituji. Chtěl jsem se vrátit do Liverpoolu, ale Newcastle nabídl mnohem víc, dali mi 120 tisíc liber týdně. Myslel jsem jen na peníze, ale z kariérního hlediska to byl krok zpět."

Tahle citace z Owenovy knihy o období, kdy se z Realu Madrid vracel do rodné Anglie, nedává příznivcům černo-bílého klubu spát. "Newcastle byl velký klub jen kvůli tomu, že mají hodně fanoušků a ohromný stadion," rýpl si ještě Owen a dodal, že cítí, že z něj v klubu udělali obětního beránka po sestupu v roce 2009.

Co víc, bývalý útočník si očividně nenotoval s jiným vynikajícím kanonýrem, Alanem Shearerem. Legenda "Strak" byla jeho spoluhráčem, pak při sestupu zastupujícím trenérem. Oba se teď do sebe pustili na Twitteru. Shearer sdílel klip z rozhovoru s Owenem, kde mluví o tom, že posledních pár let své kariéry se nemohl dočkat toho, až skončí, a okomentoval jej ironicky: "Jo, Michaele, to jsme si taky říkali, když jsme brali 120 tisíc týdně."

Owen si to nenechal líbit a rovnou na Shearera prásknul staré tajemství. "Nemyslím si, že jsi tak loajální k Newcastlu, jak se tváříš. Pamatuji si, jak jsi byl kousek od podpisu s Liverpoolem, když tě Sir Bobby Robson posadil na lavičku. Dělal jsi všechno proto, abys odešel," odpověděl.

Svár dvou legendárních útočníků nebere konce, veřejnost se ale více staví na Shearerovu stranu. "Alan je skvělý člověk, vše, co dělá, myslí dobře. Michael je velmi sebestředný," okomentoval například Michael Bridges, který si zahrál s oběma muži. "Měli stejného agenta a byli to kamarádi, ale když se Alan stal trenérem, Michaela částečně vinil ze sestupu. Může za to trochu i fyzioterapeut Paul Ferris, taky napsal knihu a sestup shodil na Owena," vysvětluje kořeny sporu.

"Michael urazil klub i celou oblast," dodal Bridges, který si myslí, že Owen po zraněních strádal hlavně proto, že sice míval rychlost a schopnost zakončovat, ale postrádal "fotbalový mozek" a techniku. "Je dobře známé, že na tréninku v Realu Madrid s ním nikdo nechtěl hrát, protože neměl žádné technické schopnosti," uzemnil jej.

Beckham nás zklamal

Owen ve své knize ale neryje jen do Newcastlu, ostrá slova našel i pro svůj čas v národním týmu. Doteď, 21 let od osudového zápasu, prý nesnáší Davida Beckhama. Ten se na mistrovství světa v roce 1998 nechal vyloučit v osmifinále s Argentinou, když nakopl Diega Simeoneho. Anglie pak prohrála na penalty.

"Nejdřív musím říct, že to, co udělal, asi nebylo na červenou. Ale to jeho vykopnutí bylo tak dětinské. Lidi říkají, že to prostě byla chyba, ale ty podle mě nesmíte dělat, když chcete vyhrát MS," píše ve své knize Owen. "Porazili bychom Argentinu, kdybychom hráli v jedenácti? Těžko říct, ale už v deseti jsme hráli dobře. Můžu říct jen to, že bych lhal, kdybych neřekl, že David zklamal každého hráče v týmu."

Owen se nevrací jen k roku 1998, problémy měl i deset let poté. Konkrétně s italským stratégem Fabiem Capellem, který Albion vedl mezi lety 2008 a 2012. Lavičce Anglie šéfoval na jediném velkém turnaji, MS 2010, kde jeho výběr padl 1:4 s Německem už v prvním vyřazovacím kole.

Michael Owen nastoupil pod Capellem jen jednou jako náhradník proti Francii a čtyři měsíce poté, co Ital své angažmá začal, oficiálně ukončil reprezentační kariéru. A věří, že právě Capello jeho brzkému konci přispěl.

"Fabio cítil, že musí něco změnit. A to něco jsem byl já," píše Owen ve své knize. "Asi vás tedy nepřekvapí, že se na jeho čas u reprezentace ohlížím jen nerad. Nejen, že zkrátil tvrdě vydřenou reprezentační kariéru bez jakéhokoli udání důvodu, ale taky se z něj stal jeden z nejméně efektivních trenéru v historii Anglie."

Owen si ke zkušenému kouči nebral servítky. "Byl úplně na h***o. Podle mě způsobil úplně katastrofické škody jak na mojí kariéře, tak obecně na anglickém fotbale. A ještě za to dostal hezky zaplaceno."

Výtažky z Owenovy třaskavé knihy denně vydává britský list Daily Mirror. Angličtí fanoušci tak netrpělivě čekají, do jaké osobnosti se po Shearerovi, Beckhamovi a Capellovi pustí zítra...