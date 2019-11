Premier League | Zlomil soupeři nohu, co může čekat? Varuje muž, který málem zničil hvězdu | iSport.cz

Pamětníci obzvlášť z řad fanoušků Arsenalu si na ten den jistě vzpomenou. 23. února 2008, zápas "kanonýrů" proti Birminghamu a souboj Martina Taylora s Eduardem. V Brazílii narozený chorvatský útočník utrpěl po Taylorově faulu zlomeninu lýtkové kosti a otevřenou zlomeninu kotníku.

Eduardo se naštěstí dokázal zotavit, za Arsenal nastupoval do roku 2010 a dodnes hraje fotbal na profesionální úrovni. Málokdo ovšem ví, jak celou nešťastnou situaci viděl její viník Martin Taylor. Bývalý obránce teď promluvil pro Daily Mail.

"První věc je uvědomit si, co se stalo. Víte, že ve sportu můžou přijít zranění, ale na něco takového prostě připravení nejste. Byla to nešťastná náhoda už po třech minutách zápasu," začal své otevřené povídání brzy 40letý chlapík, který kariéru završil v roce 2014.

"Sledoval jsem Eduardovu rehabilitaci pozorně skrze média, byl jsem rád, když se dokázal vrátit na nejvyšší úroveň," dodal Taylor.

Jak se on sám vyrovnával s nálepkou psance, kterou po nešťastném faulu dostal? "Měl jsem z toho trauma. Birmingham se o mě fantasticky postaral. Neexistovala žádná konkrétní forma terapie, ale podpořila mě rodina, spoluhráči, manažer Alex McLeish, agent Gary Porter a mnoho lidí z fotbalového prostředí, kteří mi posílali zprávy," řekl.

Takové zprávy teď může očekávat i Heung-min Son, útočník Tottenhamu, jehož faul v neděli poslal do nemocnice záložníka Evertonu Andrého Gomese. "Tohle byla doba před Twitterem, 99 procent korespondence byly e-maily a dopisy. Lidi ke mně byli upřímní, sdělovali mi své vlastní příběhy a jak se s nimi vyrovnali. Četli jsme je jako rodina a některé z nich mi moc pomohly," sdělil Taylor.

Ne všechno ale bylo růžové. "Přišly mi i výhružky smrti. To bylo šílené. Ale většinou byly načmárané pastelkou, takže jsme se jim spíš smáli. Jen mě překvapilo, jak dlouho ten incident zůstal v médiích. Arsenal byl na vrcholu, byl to velký zápas. Slova Arséna Wengera měla velký zásah. Řekl, že bych měl dostat zákaz do konce života, ač to pak vzal zpět. Chápu, že bránil své hráče, ale dělala se z toho zbytečná senzace. I Sepp Blatter, prezident FIFA, volal po doživotním zákazu. To byla silná slova," řekl.

"Trvalo to dlouho. Ale nemyslím si, že to na můj způsob hry mělo nějaký psychologický dopad," dodal bývalý bek. To může být i naděje pro Sona, který by se se situací, kterou způsobil, měl psychicky vyrovnat. Tottenham se proti červené kartě, kterou za faul dostal, úspěšně odvolal.