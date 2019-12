Premier League | Mourinho zpět na Old Trafford? Ostrý skluz i Rashfordova sladká pomsta | iSport.cz

"The Special One" hráče United velmi dobře zná • Reuters

Na Old Trafford ho čekal první zápas po 361 dnech.

Loni v prosinci dostal José Mourinho od vedení „rudých ďáblů“ padáka. Kufry si balil po dvou a půl letech. Kormidlo gigantické lodě jménem United přenechával svému nástupci Olemu Gunnaru Solskaerovi, když se nacházela na šestém místě. Tehdejší optikou příznivců manchesterského celku těžko akceptovatelná pozice. Od té dnešní se ale příliš neliší.

Nejen špatné výsledky, ale i Mourinhovo vystupování bylo terčem kritiky. Portugalec byl svůj - někdy negativní, nezřídka arogantní. Zkrátka „The Special One“.

Teď v listopadu převzal Mourinho Tottenham. Zrovna Spurs se v této sezoně v Premier league zatím rozhodně nedařilo podle představ. Postavení mimo příčky zajišťující Ligu mistrů je pro finalistu Champions League 2018/19 neuspokojivé. Ale totéž lze říct o Manchesteru, který se před vzájemným udelem nacházel v tabulce ještě pod Tottenhamem.

Skoro by se dalo říct, že se Mourinho nevracel do Manchesteru jen jako kouč jiného klubu, ale také jako trochu odlišný člověk. Za pár týdnů v Tottenhamu neučinil žádné „velkohubé“ prohlášení, vystupoval klidně, vstřícně. Veřejnost pobavil „přátelstvím“ s podavačem míčů. Třešničkou na dortu „nové Josého“ byla úterní předzápasové tisková konference, kdy začal citovat bojovníka proti apartheidu a bývalého jihoafrického prezidenta Nelsona Mandelu ve spojitosti se svým vztahem k United.

„Řekl bych, že je to trochu něco jako tvrdil Mandela. Nikdy neprohrajete, můžete jen vyhrát, nebo se učit. V United se mi povedlo obojí.“

S notnou dávkou nadsázky tento mírumilovný, skoro až duchovní, styl Mourinha o den později tvrdě narazil na velšského záložníka Manchesteru Daniela Jamese. Běžela 13. minuta. Nejenže musel portugalský stratég v tu chvíli trpět pohledem na výsledkovou tabuli (Tottenham prohrával od 6. minuty, pozn. red.), ke všemu se přidala bolest pravé nohy. Zmíněného Jamese fauloval Harry Winks. Ovšem tak nešikovně, že se hráč United zkácel přímo na Mourinha. Ten se ihned s grimasou chytil za pravou nohu.

Skluz na Mourinha • Foto Reuters

Účinným morfiem pro něj mohla být parádní akce Dele Alliho ke konci prvního poločasu. Angličan si jedním kouzelným dotykem ideálně připravil míč na střelu, ačkoliv byl pod urputným nátlakem obrany Manchesteru. Po uvolnění už neměl problém překonat brankáře De Geu, čímž jen Alli potvrdil rozkvět, který pod taktovkou Mourinha prožívá.

Zkraje druhé půle šel ale Manchester opět do vedení. Penaltu, kterou si sám vybojoval, proměnil Marcus Rashford a přidal tak druhou trefu v zápase. Pro mladého útočníka sladká odměna, jež už musela oplývat i špetkou škodolibosti. Společné soužití Rashforda a Mourinha v United nebylo ukázkou harmonie, nýbrž spíše italské domácnosti, ve které létala kritika z jedné strany na druhou.

Návrat do severozápadní Anglie tedy nakonec Mourinhovi žádný bod nepřinesl. Šlo o celkově čtvrtý zápas šestapadesátiletého muže na lavičce Tottenhamu, premiérový nevítězný. Prohra ho může mrzet i skrze fakt, že přišel o možný zápis do historie. Mohl být vůbec prvním trenérem Spurs, který by s „kohouty“ vyhrál úvodní tři duely v rámci Premier League. Větším škraloupem comebacku na Old Trafford je ale logicky samotná prohra.

První nezdar možná pro další dny opět zažehne toho známějšího, chcete-li svéráznějšího Mourinha.