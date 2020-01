Premier League | Peklo pro šéfa United. Ohnivý útok na dům, viníky čeká doživotní zákaz | iSport.cz

Manchesteru United se nedaří a vztek fanoušků odnáší výkonný ředitel Ed Woodward. Zatím ho fanoušci kritizovali jen na sociálních sítích nebo při zápasech, ale tohle přehnali. Malá skupinka hooligans mu přišla svůj názor sdělit přímo k němu domů. Když se nedozvonili, hodili mu na dům světlice. Manažer ani jeho rodina nebyli doma, incident vyšetřuje policie a viníkům kromě zákonných trestů hrozí i zákaz vstupu na Old Trafford.

Bylo jich asi 20. Skupině naštvaných „fanoušků“ Manchesteru United nestačilo protestovat na stadionu, a tak se vydali přímo k rezidenci výkonného ředitele Eda Woodwarda v hrabství Cheshire na jih od Manchesteru. Zazvonili na interkom, ale manažer ani nikdo z jeho rodiny nebyl doma. Tak mu posprejovali zeď a přes plot hodili na dům světlice a dýmovnice. Na sociální sítě se pak dostalo video s popiskem „Ed Woodward zemře.“

Podle The Sun byli někteří z útočníku členy skupiny Men in black – Muži v černém, ne zrovna v dobrém známé hooligans skupiny, která má s podobnými nečekanými návštěvami své zkušenosti, Wayne Rooney by mohl vyprávět.

„Woodward je katastrofa a musí odejít. Spousta lidí to říká, ale on neposlouchá, i proto, že bere 4 miliony liber ročně. Tak jsme se ho vydali navštívit. Nepovedlo se nám s ním mluvit, ale vzkaz dostal,“ napsal The Sun jeden ze zástupců skupiny.

Jenže forma, kterou příznivci zvolili, je krajně nevhodná a skoro žádné sympatie nevyvolala. Incident vyšetřuje policie, klub se oproti ní rázně ohradil a pokud se přijde na někoho, kdo před domem byl, na Old Trafford už se v životě nepodívá.

Má malá dvojčata, do pr...

„Když fanoušci vyjadřují názor, je to jedna věc, ale trestný čin a úmysl ohrozit něčí život, to je něco úplně jiného, pro to není omluva!“ stojí v oficiálním prohlášení klubu. „Každý, kdo bude usvědčen, bude mít doživotní zákaz vstupu na zápasy United. Věříme, že fotbalový svět se spojí a pomůže policii s identifikací pachatelů.“

Woodwarda se tentokrát zastal i jindy tvrdý kritik Gary Lineker. „Vždyť ten člověk má malá dvojčata, do pr…,“ nebral si servítky na Twitteru.

Na Old Trafford čekají na titul už 7 let, vlastně celou dobu působení Eda Woodwarda ve funkci. V letošní sezoně jsou Rudí ďáblové pátí, ale na Liverpool mají ztrátu propastných 33 bodů. I proto se na manažera snáší kritika a musí si vyslechnout urážky i posměšné popěvky. Při prohře s Burnley dokonce nad stadionem proletělo letadlo se zavěšeným hashtagem #WoodwardOut.