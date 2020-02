Premier League | Arteta táhne Arsenal vzhůru. Vrátila se bojovnost, Aubameyang jako Henry | iSport.cz

Nějakou dobu to trvalo, ale fanoušci Arsenalu zase začínají mít radost ze sledování svého týmu. Londýnský celek pod vedením Mikela Artety, někdejšího kreativního středopolaře a kapitána, jen vzkvétá a za poslední týden zapsal tři výhry. Experti si libují, že ve hře „kanonýrů“ lze konečně poznat vlastnosti, které pod Unaiem Emerym chyběly, do velké formy se rozehrál kapitán Pierre-Emerick Aubameyang.

Minulou neděli jasně přehráli Newcastle, Martin Dúbravka lovil míč ze sítě hned čtyřikrát, zatímco Bernd Leno ani jednou. Ve čtvrtek jako teprve druhý tým v aktuální sezoně evropských pohárů dokázali zvítězit na hřišti Olympiakosu (1:0). A nakonec v neděli i navzdory inkasovanému gólu v první minutě přetlačili Everton (3:2). Arsenal prostě a jednoduše pod vedením Mikela Artety chytá bravurní formu.

A co je nejdůležitější – konečně zvládá i klání, ve kterých musí cenné body vyloženě vyválčit. Experti v Anglii si začínají všímat, že mentalita „Gunners“ se od doby neúspěšné vlády Unaie Emeryho výrazně zlepšila. „Viděl jsem odvahu, hlad, organizaci a pospolitost – čtyři vlastnosti, které pod Emerym nebyly evidentní,“ chválil ve svém sloupku pro Daily Mail někdejší útočník Chris Sutton, který dával góly za Blackburn či Celtic Glasgow.

„Starý Arsenal by se složil pod tlakem zlepšujícího se Ancelottiho týmu. I přes unavené nohy to dokázali dotáhnout k výhře a na dosah evropským pohárům,“ pokračoval 46letý expert. „Tenhle Arsenal je na vzestupu. Pod vedením nového kouče se z nich pomalu, ale jistě stává tým, který není snadné porazit, a který ví, co je potřeba k vítězství,“ dodal.

Artetův rukopis začíná být cítit i ve stylu, který „kanonýři“ praktikují. Mladý kouč, který působil jako asistent Pepa Guardioly v Manchesteru City, převzal od zkušeného Katalánce hru založenou na velkém množství přesných přihrávek před útočným výpadem. Důkazem budiž jedna ze čtyř tref z minulého týdne proti Newcastlu – gólu Mesuta Özila předcházelo 35 přihrávek v kuse, žádný jiný klub v současné sezoně Premier League si před úspěšným zásahem nepřihrál tolikrát. V průběhu akce mělo navíc balon u nohy alespoň jednou všech jedenáct hráčů!

Arsenal se těší i z velké formy Pierrea–Emericka Aubameyanga. Zkušený kapitán týmu v neděli srazil Everton dvěma góly a v čele tabulky střelců se dotáhl na Jamieho Vardyho na prvním místě. Oba snajpři mají sedmnáct přesných zásahů. „Ve 30 letech je na absolutním vrcholu kariéry. Je to velmi dobrý hráč. Když sem přicházel z Dortmundu, bál jsem se, jak si poradí s anglickým stylem hry, ale přijal ho za svůj,“ chválil Gaboňana ve studiu Sky Sports obvykle kritický expert Graeme Souness.

„Viděli jsme od něj dva různé góly. Jeden hlavou v souboji, kdy se klidně mohl zranit, ale neuhnul z něj. Ten předchozí byl ze situace, kdy se uvolnil do úniku, připomínal při tom Thierryho,“ zmínil 66letý někdejší záložník Liverpoolu podobnost s legendárním Thierrym Henrym, po kterém Aubameyang zdědil i číslo 14. „Je důležité, aby ho udrželi,“ dodal.

Kolem produktivního hráče se motaly španělské kluby v čele s Barcelonou. Ta ale nakonec koupila Martina Braithwaitea z Leganés a na severu Londýna věří, že svou hvězdu dokáží udržet i v létě. „Je to skvělý hráč. Zaslouží si zájem od ostatních hráčů, ale snad ho dokážeme přesvědčit, že tohle je pro něj to pravé místo, a že tu má budoucnost,“ ujistil trenér Arteta. I Aubameyangovy góly by tak měly pomoct k tažení vstříc místům zaručujícím pohárovou Evropu, na které zatím chybí čtyři body.