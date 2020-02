Premier League | Moyese mrzela ztráta Součka: Hrál báječně. Jak dlouho bude chybět? | iSport.cz

Brankář West Hamu Lukasz Fabianski poté, co mu mezi nohami prošla do sítě střela liverpoolského Mohameda Salaha • Reuters

„Doufáme, že bude v pohodě, vypadá to na přitahovač nebo tříslo. Rád bych řekl, že jsme ho stáhli z preventivních důvodů, ale bylo to opravdové zranění. Pokusil se dát dohromady na druhý poločas a mysleli jsme, že s trochou štěstí by to mohl překonat, ale nešlo to,“ citoval Moyese v úterý ráno klubový web.

Odpoledne pak přišla aktualizace. „Můžeme potvrdit, že Tomáš utrpěl lehčí zranění kyčle a bude chybět zhruba tři týdny. Vyšetření dopadlo pozitivně a neodhalilo vážnější problém. Doufáme, že se vrátí zpátky ještě před březnovou reprezentační přestávkou,“ uvedl klubový lékař Richard Collinge.

Zimní posilu z pražské Slavie, která i ve třetím utkání za West Ham nastoupila v základní sestavě, Moyes jinak pochválil. „Myslím, že v prvním poločase byl báječný. Byla to pro nás velká ztráta, protože hlavně ve druhé půli jsme to neměli jak utáhnout. Chyběl nám,“ uvedl bývalý trenér Manchesteru United nebo Evertonu.

Londýnský tým favorita nečekaně potrápil. Na rychlý vedoucí gól domácího Georginia Wijnalduma ještě v úvodní čtvrthodině odpověděl Issa Diop a Součkův náhradník Pablo Fornals v 54. minutě zvýšil na 2:1 pro West Ham. „Reds“ však ovládli závěr utkání a kanonýři Muhammad Salah se Sadiem Maném zařídili suverénnímu Liverpoolu 26. vítězství v ligovém ročníku.

„Část zápasu jsme vedli 2:1 a nemyslím si, že bychom byli pod zoufalým tlakem. Museli jsme se vypořádat s Liverpoolem, ale myslím, že jsme si vedli opravdu dobře. Jen škoda individuálních chyb, protože Liverpool s kvalitou hráčů a s tím, co v sezoně předvádí, dokáže dát gól kdykoliv a odkudkoliv,“ upozornil Moyes.

Trápící se West Ham v Premier League protáhl sérii bez výhry na sedm utkání a v tabulce zůstal na sestupovém osmnáctém místě. „Musíme si z tohoto zápasu něco vzít, ale nemáme body, takže tu žádné opravdové pozitivum není. Hráči se zlepšují a hodně věcí dělají správně, ale musíme se vyvarovat individuálních chyb, protože za ně platíme,“ prohlásil rodák z Glasgow.