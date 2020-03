Premier League | Šmicer o podnikání i Slavii a Liverpoolu: Bez titulu by to byla tragédie! | iSport.cz

Sportovní svět se kvůli šíření koronaviru téměř celý zastavil a upadl do velké nejistoty. Dohrají se soutěže? Budou udělovány tituly? Jak výpadek příjmů poznamená chod klubů? Otázek je spousta. A to hlavně ve fotbalovém prostředí. Liverpool vede Premier League o pětadvacet bodů, pokud se soutěž anuluje, mistrem by nebyl… „Klub čeká na titul třicet let. Byla by to sportovní tragédie,“ kroutí hlavou Vladimír Šmicer, bývalý útočník „reds“, v rozhovoru pro iSport Premium.