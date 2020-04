Premier League | Vyhozený Pochettino sní o návratu: Než umřu, chci titul s Tottenhamem! | iSport.cz

Mezi volnými trenéry snad není nikdo žádanější. Mauricio Pochettino byl po nuceném odchodu z Tottenhamu spojován se všemi možnými velkokluby. Aktuálně ho anglická média vidí na lavičce Newcastlu, až ho převezmou arabští miliardáři. Jenže Argentinec si zamiloval Spurs a chce se tam vrátit bez ohledu na to, že se s ním „kohouti“ rozloučili.

Během pěti let v roli trenéra Tottenhamu vytáhl Pochettino "kohouty" na špici, ale nikdy nepřeskočil poslední překážku. Byl ve finále Ligy mistrů, ale prohrál s Liverpoolem. V top 3 Premier League byl třikrát za sebou, jenže čekání Spurs na domácí trofej i tak trvá už skoro 60 let.

A vloni v listopadu skončil po špatném vstupu do sezony a zprávách o tom, že v kabině panuje ponorková nemoc z jeho pořád stejných postupů. Vlády na novém stadionu se pak ujal „The Special One“ José Mourinho.

„Byla to fantastické, skončilo to tak, jak nikdo nechce. Ale hluboko uvnitř v srdci a v duši vím, že se naše cesty ještě v budoucnu střetnou. Od chvíle, co jsem odešel, sním o dni, kdy se vrátím, abych dokončil rozdělanou práci,“ svěřil se Pochettino BT Sports.

Je cesta zpátky pro Pochettina reálná? A přejete Tottenhamu, ať prolomí prokletí? Zapojte se do diskuze ZDE.

Od neslavného konce prvního angažmá ale uplynulo jen pár měsíců a Argentinec ví, že návrat na zbrusu nový stadion teď není aktuální.

„Možná za pět, možná za 10 let. Dohaduju se s vesmírem a mám sen, že než umřu, budu ještě jednou vést Tottenham a pokusím se s ním získat titul. Chci zažít ten pocit, jaké to je získat titul s Tottenhamem,“ zamyslel se.

Síň s trofejemi je totiž v Tottenhamu relativně chudá, možná by se všechny vešly na větší poličku. Spurs sice osmkrát vyhráli FA Cup, ale naposledy na začátku 90. let. Jediné dva tituly z Premier League jsou z poloviny minulého století a od té doby žádný nepřibyl, za což jsou kohouti neustále terčem vtipů od rivalů z Arsenalu.

Na severu Londýna si ale Pochettinovo srdce Tottenham získal natolik, že zařadil Arsenal mezi tři kluby, které trénovat nikdy nebude. Mimochodem: druhým je FC Barcelona (protože víc přeje Espanyolu) a třetím argentinské Rosalio Central (protože vyrostl u rivalů v Newell´s Old Boys).

Aktuálně je úspěšný, ale zároveň hodně autoritářský Argentinec, spojován především s Newcastlem, kde se čekají velké změny. Klub má převzít korunní princ Mohamed bin Salman a Pochettino figuruje na seznamu velkých jmen, které ke strakám přijdou. Jako s variantou s ním počítají ale třeba i Citizens v případě, že by skončil Pep Guardiola. Nouzi o práci tak mít rozhodně nebude.

Titulní stránka, deník Sport, 30. dubna 2020 • Foto Sport