Premier League | Klopp popsal, jak se (ne)chystá na titul: Hráli jsme nejlepší presink bez diváků | iSport.cz

„Na zápas se podívám ne kvůli tomu, abych se připravil na oslavu, ale protože příští čtvrtek hrajeme se City a později i s Chelsea. To utkání je opravdu potřeba sledovat z několika důvodů. Ať už se ve čtvrtek večer stane cokoliv, nemůžeme to nijak ovlivnit, takže mě to popravdě moc nezajímá. Až to přijde, tak to přijde,“ citovaly klubové stránky Kloppa.

„Jsem si ale jistý, že pro fanoušky na celém světě bude povinností podívat se na náš souboj s ManCity, protože ať už bude o titulu rozhodnuto či nikoliv, utkají se dva opravdu dobré týmy a bude to velmi zajímavé,“ uvedl třiapadesátiletý Němec.

Z výkonu proti Crystal Palace byl nadšený. „Předvedli jsme hodně, pokud ne všechno, co nám pomohlo dostat se do současné pozice. To, co jsem dnes viděl, bylo přesně to, co jsem si představoval před restartem soutěže. Klukům jsem řekl, že chci vidět ten nejlepší fotbal, který se kdy bez diváků hrál. Nevím, jestli se to povedlo, ale rozhodně to byl ten nejlepší útočný presink všech dob za zavřenými dveřmi,“ konstatoval bývalý kouč Mohuče a Dortmundu.

„Přístup a vášeň, které jsme dnes ukázali, byly výjimečné. Předvedli jsme mimořádný výkon a vstřelili jsme parádní branky. Vždycky se můžeme zlepšit, ale to teď není podstatné. Podstatné je, že jsme fanouškům, kteří tady nemohou být, ukázali, že dokážeme hrát stejně, jako kdyby tady byli. Prokázali jsme jim respekt,“ řekl Klopp.