Premier League | Oslavy s hráči před stadionem? NE! Policie varuje fanoušky Liverpoolu | iSport.cz

Fotbalisté Arsenalu chvíli poté, co vstřelili branku proti Liverpoolu • Reuters

Radost hráčů Liverpoolu po vstřelení branky do sítě Arsenalu • Reuters

Dnes je ten den! V Liverpoolu se po třiceti letech zase bude slavit, mužstvo kouče Jürgena Kloppa konečně převezme trofej pro šampiony Premier League, kterou si zajistilo už s několikatýdenním předstihem. A párty může začít. Jenže právě to je problém... Policie vyzývá fanoušky, aby se vzhledem k pandemii koronaviru nescházeli před stadionem. „Zůstaňte doma se svými rodinami,“ apeluje také Klopp.

Liverpool bude tak jako tak na nohou, vždyť na tuhle chvíli se tak dlouho čekalo. Za normální situace by propukly ohromné oslavy, jenže ty jsou vzhledem k aktuálním okolnostem krajně nežádoucí.

I když... I ve chvíli, kdy se Van Dijk, Salah a spol. na konci června definitivně stali novými mistry, vyrazili k Anfieldu tisíce nadšených příznivců.

A teď městem i sociálními sítěmi dokonce kolovaly spekulace, že hráči po středečním zápase s Chelsea vyjdou před stadion pozdravit fanoušky, aby si radost z poháru užili všichni společně.

„To se na 100 procent nikdy NESTANE! Jediné správné místo, kde sledovat dnešní oslavy je u televize. Poslouchejte prosím rady svého manažera a hráčů. To je to, co chtějí,“ musela příznivce oficiálně varovat policie.

Zároveň platí, že policisté hodlají situaci u stadionu sledovat a proti nepovolenému shromáždění zasáhnout. Budou fanoušci Liverpoolu večer opravdu slavit každý zvlášť?