Premier League | Liverpool se ponořil do oslav titulu, i přes „zákaz“. Jak křepčili šampioni? | iSport.cz

Fanoušci Liverpoolu nemohli kvůli koronaviru sledovat na vlastní oči zápas Premier League proti Chelsea (5:3), aby si následně přímo na stadionu užili, jak jejich miláčci přebírají po dlouhých 30 letech trofej pro mistra ligy. Žádosti policie, aby oslavovali v bezpečí domova, ale vešly vniveč.

Křepčení, oslavné chorály, vlajky, ohňostroje, světlice, dýmovnice. To vše bylo k vidění a slyšení ve středu večer kolem Anfieldu. Už během utkání Reds s Blues se scházely stovky příznivců, aby byly co nejblíže tomu, až kapitán Jordan Henderson obklopen spoluhráči převezme nablyštěný pohár pro vítěze Premier League od klubové legendy Sira Kennyho Dalglishe a zdvihne ho na prázdném stadionu nad hlavu.

S blížícím se závěrem duelu 37. kola bylo fanoušků červené party kolem historického stánku stále víc. Nakonec se počty vyšplhaly do tisícovek. „Pro lidi, jako jsem já, je to těžká chvíle. Od školy jsem celé roky čekal na něco takového a nemohu být přímo u toho. Nemůžeme nic dělat. Proto stojím alespoň tady a jsem týmu tak blízko, jak jen je to možné,“ uvedl pro Daily Mail fanoušek Liverpoolu John Manners.

#Liverpool fans light the sky red as Premier League champions celebrate last home game of the season. pic.twitter.com/NdAd383T8E — Radio News Hub (@radionewshub) July 23, 2020

„Můj táta fandí Reds celý život. Byl na evropských pohárech, stovkách venkovních utkání. Je to dva měsíce, co ho skolil koronavirus. Už je mu lépe, ale stále není stoprocentní. S přítelem tu jsme, abychom pořídili co nejvíce videí a fotografií, abychom mu je poslali a on v tuto chvíli pocítil trochu radosti. Jsme tu pro něj, protože tu nemůže být. Tento večer si budeme všichni pamatovat do konce života,“ řekla fanynka Lizzie Simkinsová.

Nejen fanoušci, ale i samotní hráči si mistrovské oslavy užili. Došlo na řadu radostných objetí, stříkalo šampaňské, ozývalo se tradiční „Campeones campeones ole ole ole“ a hlahol neutichal. „Reds po celém světě, jste na tohle video připraveni? Cítíme, jako byste byli tady s námi,“ napsal k záběrům z oslav na svém Instagramu Adrián, liverpoolská gólmanská dvojka.

Mistři Premier League tak naplnili přání trenéra Kloppa, které vyslovil ještě před závěrečným domácím duelem s Chelsea. „Musíme na chvíli zastavit a být šťastní, užít si to společně s našimi fanoušky po celém světě. V srdci a mysli z toho učinit jedny z nejkrásnějších momentů našeho života. Být šampiony tady (v Premier League) je ta nejvíce speciální věc, jakou si dokážete představit,“ pronesl německý kouč.

Sensational scenes in the dressing room at full time in the match. pic.twitter.com/GtUncuakDW — C H A N T (@ChantLFC) July 22, 2020