Premier League | Lampard se opřel do Liverpoolu: Máte titul, ale nebuďte tak arogantní | iSport.cz

Uznává sportovní kvality soupeře, zároveň mu ovšem trochu vadí chování části realizačního týmu. Kouč Chelsea Frank Lampard si po středečním utkání s Liverpoolem (3:5) rýpl do soupeře, který na Anfieldu po třiceti letech převzal trofej pro šampiony Premier League. „Zaslouženě vyhráli titul, ale není přeci třeba být tak arogantní,“ prohlásil Lampard. Co mu vadilo?

Policie důrazně doporučovala příznivcům, aby zůstali doma a nevyráželi na žádné mohutné oslavy do města. Nepovedlo se, do ulic Liverpoolu včera vyšly tisícovky fanoušků a užívaly si, že jejich klub zase vládne fotbalové Anglii.

Souboj s Chelsea se jako celá liga po koronavirovém restartu hrál bez diváků, fotbal ale rozhodně nenudil. Mužstvo trenéra Jürgena Kloppa od začátku mělo blíž k vítězství, Chelsea však nechtěla být jen v roli sparingpartnera. I proto zápas skončil divokým skóre 5:3.

O emoce nebyla nouze hlavně v první půli. Trenéra hostů Lamparda naštvala situace před druhým gólem „Reds“, který z přímého kopu nádherně dal Trent Alexander-Arnold. Přímo u postranní čáry se dostal do výměny názorů se střídačkou nových mistrů. „Za mě Mateo Kovačič určitě Sadia Maného nefauloval,“ postěžoval si pak bývalý skvělý záložník po utkání.

A pokračoval. „Já na lavičce nemám žádný problém s Jürgenem Kloppem. On vede svůj tým a dělá to fantasticky,“ poznamenal Lampard. „Ale pro některé další lidi – vyhráli jste titul, všechna čest celému klubu, ale nebuďte kvůli tomu tak arogantní. Během zápasu s vámi zkrátka cloumají emoce, to se stává,“ doplnil trenér Chelsea na adresu soupeře.

Jeho mužstvo teď čekají poslední dva zápasy „domácí“ sezony, které ještě budou velmi důležité. V posledním kole Premier League bude Chelsea proti Wolverhamptonu hájit postavení v elitní ligové čtveřici, která znamená účast v základní skupině Ligy mistrů. A prvního srpna si to ve Wembley rozdá s Arsenalem o FA Cup. O týden později ještě bude dohrávat osmifinále Ligy mistrů s Bayernem, po prohře 0:3 z prvního únorového duelu ovšem má jen minimální šanci na postup.