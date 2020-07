Premier League | Klopp se baví s legendou Fergusonem: hovor nad ránem i snídaně s papežem | iSport.cz

Legendární skotský manažer v pondělí večer symbolicky na dálkupředal Kloppovi cenu pro trenéra sezony, která je po ikoně „rudých ďáblů“ pojmenovaná. Odhalil při tom společný hovor, který probíhal při oslavách „reds.“ O půl čtvrté ráno...

„Fantastické, Jürgene. Bavili jsme se o tom, že Leeds strávil 16 let ve druhé lize, ale Liverpool nevyhrál titul 30 let. Neuvěřitelné,“ řekl Ferguson ve vysílání Sky Sports News, přes které předání ceny probíhalo. „Zasloužíš si to, úroveň výkonů tvého týmu byla neuvěřitelná. Tvá osobnost prostupuje celým klubem. Odpustím ti i to, že jsi mě vzbudil o půl čtvrté ráno, abys mi řekl, že jste vyhráli ligu. Díky za to, ale stejně, zasloužili jste si to. Gratuluji,“ dodal.

Liverpool a United pojí dlouholetá nevraživost, Klopp a Ferguson jsou ale evidentně dobří přátelé. Německý kouč staršího kolegu nepokrytě adoruje. „Vím, že to od trenéra Liverpoolu není úplně adekvátní, ale obdivuji ho. Byl prvním britským trenérem, kterého jsem potkal. Bylo to už dávno, nevím, jestli si to pamatuje, ale já ano. Pro mě to bylo jako setkání s papežem!“ vykládal nadšený Klopp.

„Bylo to skvělé, od první chvíle jsme si rozuměli. Nikdy bych netušil, že jednoho dne budu v rukou držet trofej, která nese jeho jméno. Výhra je o to cennější, že o ní rozhodly hlasy dalších trenérů,“ dodal Klopp.

Anglická liga má před sebou dvouměsíční pauzu, trenér mistrů si po náročném ročníku hodlá odpočinout. „Nějakou dobu se ve své kanceláři neukážu,“ sdělil Sky Sports News. „Budu se svou rodinou, to je jediné, co potřebuji. Za dva týdny a pár dní zase začínáme. Příští sezona bude obzvlášť těžká, pauza je o čtyři týdny kratší. Ale i s tím budeme pracovat,“ ujistil Klopp.