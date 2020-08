Arsenal sbírá trofeje dál! Po triumfu v FA Cupu bere i Community Shield

Kvalitou kádru už několik let nepatří mezi anglickou špičku. Boj o titul v Premier League, to je pro Arsenal už delší dobu zapovězený příběh. To ovšem slavnému klubu nijak nebrání v tom, aby sbíral další prestižní trofeje. Nejnovější kousek do sbírky přidali „kanonýři“ včera, když v rámci Community Shield, tedy střetu vítěze FA Cupu s šampionem Premier League, udolali ve Wembley Liverpool po penaltách.

„Skvělá práce, hoši,“ radoval se na Twitteru útočník Alexandre Lacazette. Gratulace přidali i záložníci Lucas Torreira či Dani Ceballos. Ti všichni nemohli z různých důvodů do slavnostního utkání nastoupit, Arsenal tak byl v souboji s posledním vítězem Premier League citelně oslabený.

Ani to ovšem družinu Mikaela Artety nezastavilo. Liverpool byl sice jasný favorit, už ve dvanácté minutě ovšem inkasoval, když se krásným obstřelem na zadní tyč uvedl kanonýr Pierre-Emerick Aubameyang.

„Reds“ dokázali vyrovnat necelých dvacet minut před koncem, když se prosadil střídající Takumi Minamino. Kýžený vítězný gól ale svěřenci trenéra Jürgena Kloppa nepřidali, po devadesáti minutách hry se tak šlo rovnou na penalty.

V rozstřelu prokázali pevnější nervy hráči Arsenalu. Proměnili totiž úplně všichni, zatímco mladík Rhian Brewster zaváhal. Tím bylo dílo dokonáno, po necelém měsíci se tak na Emirates Stadium opět otevírala vitrína s poháry, aby mohl být přidán nejčerstvější úlovek.

„Začít sezonu ziskem trofeje, to je něco úžasného. Věřím, že nám to dodá sebevědomí a chuť do práce. Nebyli jsme vzhledem k absencím v jednoduché situaci, ale zvládli jsme to. Hráče musím pochválit,“ radoval se trenér Arteta.

Z Arsenalu se tak pod vedením charismatického Španěla pomalu stává postrach favoritů. V závěru minulého ročníku tým ze severu Londýna v lize udolal Liverpool 2:1, v semifinále FA Cup pak odpáral z cesty Manchester City. Ve finále si poradil i s Chelsea, nyní opět povalil partičku kolem hvězdných útočníků Sadia Maného a Mohameda Salaha.

„Arsenal zůstává trochu v ústraní, rozhodně bychom ho ale neměli přehlížet. Arteta je fantastický trenér a jsem přesvědčený o tom, že buduje něco opravdu velkého,“ nechal se už během letní pauzy slyšet respektovaný glosátor Gary Lineker.

Naplní „kanonýři“ jeho předpověď? První vlaštovku už vyslali.

Poslední vítězové Community Shield

2020 Arsenal

2019 Manchester City

2018 Manchester City

2017 Arsenal

2016 Manchester United

Anglický Superpohár

Arsenal–Liverpool 1:1 (1:0), na penalty 5:4

Branky: 12. Aubameyang – 73. Minamino. Penalty proměnili: Nelson, Maitland-Niles, Soares, D. Luiz, Aubameyang – Salah, Fabinho, Minamino, Jones. Neproměnil: Brewster (L). Rozhodčí: Marriner. ŽK: Milner (L). Bez diváků.

ARSENAL: Martínez – Holding, D. Luiz, Tierney (82. Kolašinac) – Bellerín (58. Soares), Xhaka, Elneny, Maitland-Niles – Saka (82. Willock), Aubameyang, Nketiah (82. Nelson). Trenér: Arteta.

LIVERPOOL: Alisson – Williams (59. Minamino), Gomez, van Dijk, Robertson – Milner (59. Keita), Fabinho, Wijnaldum (90+2. Brewster) – Salah, Firmino (82. Jones), Mané. Trenér: Klopp.