Klopp zradil Liverpool! Podpisem naštval jednoho z hlavních sponzorů

Společnost Nike vystřídala jako dodavatel dresů FC Liverpool značku New Balance před touto sezonou a za výsadu oblékat úřadujícího mistra Premier League zaplatí 70 milionů liber ročně, tedy 2,1 miliardy korun.

Jenže hlavní hvězda týmu bude dělat reklamu jejímu hlavnímu konkurentovi. Trenér Jürgen Klopp se totiž stal novým ambasadorem značky Adidas.

„Věřím, že spolu dokážeme víc,“ říká charismatický kouč v krátkém klipu, který pustil Adidas do éteru.

Třiapadesátiletý kouč má velký obchodní potenciál – a nezdráhá se jej zpeněžit. I v Česku běžela reklama automobilky Opel, v níž účinkoval, propagoval třeba i pivovar Erdinger.

Dokud byl Liverpool spojený se značkou New Balance, platilo to i o rodákovi ze Stuttgartu. Po trochu násilném přechodu k Nike však přestal být Klopp v tomto ohledu ke klubu loajální a zvolil si jiného obchodního partnera. Asi by bylo zajímavé být u toho, když svou volbu vedení Reds oznamoval…

Kolik Kloppovi kontrakt s Adidasem vynese, zatím nebylo zveřejněno. Ikonickou značku se třemi pruhy bude moci propagovat ve volném čase, na zápasech a trénincích bude muset samozřejmě mít klubové oblečení s logem Nike. Jedinou výjimkou jsou boty, ty bude mít od Adidasu. Vlastně už je má, bílé tenisky při utkáních a klasické kopačky Copa Mundial na trénincích.

Jen pro zajímavost – úplně stejně schizofrenicky je na tom mezi trenéry v Premier League pouze José Mourinho. Také portugalský mág peče s Adidasem, ač jeho Tottenham obléká Nike.