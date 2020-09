Horor Fulhamu. Tři prohry a válka kouče s majitelem: Neměl se omlouvat!

Fulham zažívá vstup do sezony daleko od ideálu. V prvním kole prohrál 0:3 s Arsenalem, v tom druhém přišla přestřelka s dalším nováčkem Leedsem, která skončila prohrou 3:4. Třetí zápas přinesl střet s Aston Villou a „cottagers“ si věřili na první body. Realita? Kapitán „villans“ Jack Grealish otevřel skóre už ve čtvrté minutě a po závěrečném hvizdu svítilo na tabuli zase 0:3. Inkasovat minimálně tři góly v každém zápase a po prvních třech kolech nemít ani bod, to je hororový začátek, který si nováček rozhodně nepředstavoval.

Po blamáži s Aston Villou se spolumajitel klubu Tony Khan k mizernému startu vyjádřil na Twitteru. „Omlouvám se fanouškům Fulhamu za náš dnešní výkon. Snažili jsme se koupit stopery od Wembley (postupového zápasu z druhé ligy), je mi líto, že se nám to nepovedlo. Dva měli COVID, jednoho volného hráče, který byl blízko, jsme ztratili, a se čtvrtým byly také problémy. Slibuji, že přijdou posily, a od týmu uvidíte lepší výkony,“ vyhlásil byznysmen, který kromě Fulhamu řídí také Jacksonville Jaguars v NFL a wrestlingovou organizaci AEW.

„Omlouvám se všem. Musíme odvádět lepší práci. Všichni lidé v klubu za poslední klub neskutečně dřeli, aby se nám podařilo postoupit, a teď musíme makat ještě víc, abychom se udrželi. Slibuji, že přijdou lepší výkony, než byl ten dnešní,“ završil.

Vyjádření, které mělo všechny uklidnit, ale ještě víc rozdmýchalo emoce. Nejen mezi fanoušky, ale přímo uvnitř klubu. „Hráči z toho příspěvku neměli radost. Podkopává to celý tým, vypadá to, jako by neměli podporu vedení,“ sdělil Daily Mailu zdroj uvnitř kabiny.

A veřejně proti svému šéfovi vystoupil i trenér Fulhamu, někdejší záložník Scott Parker. „Nesouhlasím s tím, nepomůže nám to. Ale je to majitelovo rozhodnutí, a jeho úhel pohledu,“ sdělil médiím poměrně diplomaticky. „Jedna věc mě zklamala – že se opravdu omlouvá za výkon. S tím nesouhlasím, neměl to dělat. Naši hráči dělali, co mohli, a makali od první minuty až do devadesáté páté,“ postavil se 39letý kouč za své hráče.

Fulham podle zdrojů Daily Mailu dál pracuje na posilách, největší zájem má o stopera Wolves Ryana Bennetta. Právě na hřišti nevyzpytatelného Wolverhamptonu hraje londýnský celek příští zápas. Tým Nuna Espírita Santa minule ostudně padl s West Hamem 0:4, teď se ji bude snažit odčinit a první body Fulhamu jistě nedá zadarmo.