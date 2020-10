Souček v Anglii plní média. Vyprávěl svůj příběh a ukázal fotky z dětství

Malý žáček Tomáš Souček na webu britského deníku The Sun • The Sun

Čeští fanoušci jeho příběh znají. Tomáš Souček, rodák z Havlíčkova Brodu, se přes hostování na Žižkově a v Liberci vykopal ze Slavie až do West Hamu v Premier League. Tam si ihned vybojoval místo v sestavě a zaujal spolehlivými výkony. Úžasný kariérní posun. Proto se už i v Anglii všichni víc a víc zajímají – co je ten kluk zač? Britská média o českém reprezentantovi v posledních dnech informují ve velkém, frčí i fotky ze Součkových fotbalových začátků.

Přijde vám, že je aktuálně všude? Možná ano, ale není se co divit. Pětadvacetiletý středopolař v nové sezoně anglické ligy zatím odehrál všechno, co se dalo, v šesti zápasech nevynechal jedinou minutu. A je opakovaně chválen.

Anglii tak zajímá, odkud Souček vzešel, a jak se jeho kariéra postupně vyvíjela. Během několika posledních dní o něm vyšel obsáhlý text v renomovaných denících Guardian a The Telegraph, prostor dostal taky na stránkách bulvárnějších Daily Mailu či Sunu. A rozpovídal se i pro klubové stránky West Hamu.

Na Ostrovech jednoduše zjišťují, odkud vytáhlý záložník vlastně vzešel.

A o čem Souček mluvil? Třeba o svých začátcích v Havlíčkově Brodě. „Moje cesta byla velmi náročná. Miloval jsem fotbal a hrál v malém městě, které má okolo deseti tisíc obyvatel. Inspirovala mě moje sportovní rodina. Táta mě vzal na první trénink, protože dělal trenéra. Máma zase hrála házenou,“ vzpomínal Souček.

„Když mi bylo deset let, na soustředění si mě všiml trenér Slavie. Vybral si mě, ale Praha je od Brodu 120 kilometrů daleko, takže pro moji rodinu to bylo obtížné. V příštích čtyřech nebo pěti letech jsme dojížděli autem. Nejdřív dvakrát týdne, nakonec pětkrát. Rodiče chodili do práce, museli si kvůli mně brát volno, a pak dělat přesčasy,“ připomněl svou cestu do Slavie.

Zmínil také výbornou fyzickou připravenost. „Už když jsem byl mladší, řekl jsem si, že chci pokrýt naprosto každý kus hřiště. Chtěl jsem pomoct spoluhráčům v každé situaci,“ vysvětlil, jak se v něm zrodila touha oběhat v zápase všechno, co je možné.

A Souček mluvil i o trénincích s manželkou během jarní karantény nebo pokrocích ve studiu angličtiny, kterou už s anglickými médii komunikuje. „Neřekl bych, že je tak dobrá,“ smál se. „Začal jsem se učit půl roku předtím, než jsem do West Hamu přišel. Bylo to těžké, ale našel jsem si učitele, který se teď navíc stal i mým dobrým přítelem,“ prohlásil.

A britským serverům poskytl i fotografie z mládežnické kariéry. Třeba jednu hodně starou z Havlíčkova Brodu, kde mu klubový dres sahá až ke kolenům.

Zkrátka – Souček už není za hvězdu jen v Česku, jeho příběh stále víc zajímá i Anglii.