Střelec Leedsu ukázal, kam chce míč a… Ofsajd! Pravidlo nechápu, zlobil se

Na to, že systém VAR v Premier League občas odhalí i ty nejtěsnější ofsajdy, jsme si už zvykli. Sobotní duel Crystal Palace s Leedsem (4:1) ovšem hranici bizarních rozhodnutí posunul zase o kus dál. Útočník hostů Patrick Bamford si při náběhu do vápna rukou ukázal, kam chce přihrávku. A právě jeho natažená paže ho nakonec vystavila do ofsajdového postavení… „Ničí to fotbal. Neuznávat podobné góly je pitomost,“ zlobil se Bamford po zápase.

Možná to zní neuvěřitelně, ale je to tak. Leeds v Selhurst Parku na brzký inkasovaný gól zareagoval tím nejlepším možným způsobem. Svěřenci kouč Marcela Bielsy sehráli rychlou akci, Polák Klich našel za obranou Bamforda a ten v 17. minutě s přehledem srovnal na 1:1. Jenže tohle skóre platilo jen chviličku.

Sudí Chris Kavanagh branku na doporučení asistenta vzápětí odvolal. Proč? Opakovaný záběr odhalil, že Bamfordova natažená ruka, kterou parťáka vybízel k přihrávce, poslala střelce ligového nováčka do ofsajdu. Možná o pár centimetrů, víc to opravdu nebylo.

Málo platné, že forvard, jenž se v současné sezoně Premier League prosadil už sedmkrát, proti obráncům vlastně nezískal žádnou výhodu. Nový výklad pravidla o ruce říká, že horní částí paže je možné hrát, teoreticky tedy vstřelit jí i gól. A právě tenhle kousek svého těla měl Bamford těsně za ofsajdovou linií.

Situace však celkem logicky naštvala experty i samotného fotbalistu.

„To je to nejhorší, co jsem kdy viděl. Nejhorší rozhodnutí v historii fotbalu,“ kroutil hlavou bývalý velšský záložník Robbie Savage ve studiu televize BT Sport.

„Naprosto nechutné rozhodnutí. Bamford byl potrestaný za to, že má dlouhé ruce,“ přidal se bývalý hráč Tottenhamu Jermaine Jenas. A oblíbený glosátor Gary Lineker na Twitteru výstižně naťukal: „Absurdní.“

Smutný Bamford po utkání přiznal, že sám v pravidlech trochu tápe. „Nerozumím tomu. Vždyť nemůžeš skórovat rukou. Nedává to žádný smysl,“ podotkl. Jeho Leeds na hřišti Crystal Palace nakonec prohrál 1:4.

„Dneska se to stalo přímo mně, ale už jsem něco podobného viděl mnohokrát. Ničí to fotbal. Všichni chtějí vidět góly. Neuznávat takové akce je pitomost. Ani rozhodčí to nedokázal pochopit. Jaký to má smysl, když to nechápou hráči ani rozhodčí?“ postěžoval si sedmadvacetiletý útočník, který svému týmu pomohl k postupu mezi anglickou elitu šestnácti zásahy v Championship.

Otázkou zůstává, jestli si Bamford teď bude v zápasech dál ukazovat, kam chce dostat přihrávku. „Je to těžké. Pískají se ruce, když přirozeně vyskočíš. A pískají se ofsajdy, když si řekneš, kam chceš míč, což je součástí hry. Kdybyste se mě zeptali na pravidlo o ofsajdu, nemohl bych vám ho vysvětlit. Je moje práce zůstat na hraně, ale já prostě nevím,“ smutnil Bamford.