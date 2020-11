DATA: Součkovo jubileum. Cena letí vzhůru, v čem válí a jak ho vidí Anglie?

Ještě to není ani 300 dní, co se Tomáš Souček připojil k West Hamu United. Nejdřív jako hráč na hostování, který se měl osvědčit a přispět k záchraně klubu v Premier League, teď už jako osobnost týmu, který trápí giganty. V sobotním derby proti Fulhamu nastoupil podvacáté v základní sestavě "Hammers" a v infarktovém závěru rozhodl. Nebylo to poprvé, co zazářil. Aktuálně je druhým nejdražším českým fotbalistou a jeho cena dál stoupá. Podívejte se na jeho působení v Premier League v datech.