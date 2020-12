Mikloško: Coufal se Součkem zapadli skvěle. V čem je West Ham lepší?

Má West Ham na poháry?

„(úsměv) Sezona je velmi dlouhá. Většinou se o ní rozhoduje v prosinci a lednu, kdy se hraje spousta zápasů. Ale samozřejmě West Ham má teď dobrou formu, dělá body, v klubu je dobrá atmosféra. Mají velké předpoklady, aby se nahoře udrželi. Teď ale přijde složité období kolem Vánoc, bude záležet na tom, jak to zvládnou. Velkou roli bude hrát také to, aby se hráči nezranili a aby ten kádr zůstal pohromadě.“

Když do West Hamu v lednu přicházel Tomáš Souček, mluvil jste o tom, jak je kolem klubu negativní atmosféra a jak jsou fanoušci nespokojení. V tomhle směru je za těch deset měsíců asi velká změna, že?

„Určitě. Vždycky je to ovlivněno výsledky. Všechno se zklidnilo. Možná i tím, že fanoušci nemohou na zápasy, ochablo dění kolem stadionu. Tyhle vlivy na ten tým teď tak nepůsobí. Když fanoušci na stadionu ještě mohli být, atmosféra někdy nemusela být ideální, a ti hráči to vnímají, i když je to třeba jen malé procento. Bylo tam pár negativních věcí kolem klubu, mezi fanoušky a vedením. Řekl bych, že teď je to ideální. Vytvořil se dobrý tým, který vyhrává. Panuje dobrá nálada, takže i atmosféra v týmu musí být úplně jiná než před deseti měsíci.“

Do základní sestavy patří Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Co na jejich výkony říkáte?

„Myslím, že oba zapadli velice dobře a jsou platnými členy týmu. Dá se skoro říct, že základní jedenáctka bez nich neexistuje. Je to výborné pro český fotbal a pro ně osobně. Držím jim palce, aby se jim dál dařilo.“

West Ham výrazně vylepšil defenzivu, už tolik neinkasuje. V čem vidíte pokrok?

„Tým si sednul, většinou hraje, se dá říct, ve stejném složení, moc změn v sestavě nebývá. Obrana se dala dohromady, pomáhají jí i oba středoví záložníci Tomáš Souček a Declan Rice, kteří vyhrají spoustu hlavičkových soubojů. S nimi je West Ham ve vzdušných soubojích daleko silnější v obranné i útočné fázi.“

Pomohla i změna rozestavení? West Ham nyní nastupuje se třemi stopery.

„Taky to pomohlo. Když brání, mají vzadu pět obránců. Ale ti krajní hráči jsou schopní jít dopředu, mužstvo umí brejky. Celkově předvádějí dobrý fotbal, hrají vyrovnané zápasy i s těžkými soupeři. Proti nim jen nezalezou a nebrání, hrají trochu útočněji.“

A útok už nevisí jen na Michailu Antoniovi, že?

„Určitě. Je tam víc hráčů, kteří dokážou dát branku. Nestojí to na jednom hráči. I kluci ze zálohy dokážou udeřit, Souček a Rice jsou například nebezpeční při standardních situacích. V tomhle směru je daleko větší síla než dřív, když hrál například Mark Noble, který je menší postavy a těch hlaviček nevyhrál tolik. Navíc i centrů ze strany chodí do vápna dost.“

Zmínil jste kapitána Marka Nobla, který vypadl ze základní sestavy a nastupuje už jen málo. Přesto bude jeho vliv na tým pořád veliký, že?

„Mark je fantastický kluk a člověk. Celou kariéru je ve West Hamu a už dneska je pro fanoušky legendou. Je to opravdový srdcař, moc takových hráčů není. Myslím, že on je strašně důležitý do kabiny. I když nebude hrát, pomůže. Srovnal bych ho třeba s Radkem Kováčem, se kterým jsem ve West Hamu působil. To byl taky ten typ hráče, který byl výborný do kabiny, i když nehrál. Žil s týmem. Mark je tam pro mladé kluky, pro stmelení týmu. Myslím, že je takovou spojkou mezi trenérem a týmem, aby vše fungovalo a klapalo.“

Dobrou formu v posledních týden má i křídelník Jarrod Bowen. Jak se vám líbí?

„Je to výborný hráč, u něho byla jen otázka času, kdy se rozehraje. Kvalitu má, to je bez debat.“

Jak West Hamu pomohlo, že odehrál vyrovnané partie proti Manchesteru City, Tottenhamu nebo Liverpoolu?

„Sebevědomí hraje obrovskou roli. Myslím, že právě v těchto zápasech si ověřili, že jsou schopní hrát proti komukoliv a že nemusejí mít strach. Je to naopak, mohou hrát otevřeně. To, že většinu utkání odehráli ve velice dobrém stylu, muselo celému týmu dodat obrovské sebevědomí.“

Myslíte, že se West Ham v horní polovině tabulky udrží?

„Samozřejmě bych si to přál. West Ham byl vždycky klub, s nímž to šlo nahoru dolů. Bylo období, kdy se dařilo, a pak přišel úpadek. Určitě není ale jednoduché udržet formu a držet se na špičce celou sezonu. Uvidíme, jak se bude klukům dařit v tom nejbližším období do poloviny ledna. Pokud se nikdo nezraní, hlavně ti středoví hráči, tak si pak myslím, že mají na to, aby skončili na horních příčkách.“