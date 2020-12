Coufal poprvé před fanoušky, ale... Anglie má plán s přísnými pravidly

Start prosince přináší pro fanoušky Premier League velice pozitivní zprávu. V Anglii po částečném uvolnění restrikcí a zlepšení epidemiologické situace svolili k tomu, aby se lidé v některých oblastech postupně vraceli na stadiony. Týká se to i sobotního duelu mezi West Hamem a Manchesterem United, do nějž by mělo zasáhnout české duo Vladimír Coufal, Tomáš Souček. Přijít může dva tisíce fanoušků za přísných bezpečnostních podmínek.