Dusno okolo Pogby: agent tlačí na útěk z United. Zbavte se ho, vyzvala legenda

Paul Pogba a Manchester United. Z největšího nákupu v historii „rudých ďáblů“ se stal sňatek z rozumu a zdá se, že vše skončí rozvodem. Francouzův agent Mino Raiola v nepříliš vhodnou chvíli prohlásil, že jeho mandant chce z Anglie pryč a čím dřív, tím líp. Manažer United říká, že by ho rád udržel, ale mezi osobnostmi Old Trafford až takové zastání nemá.

Další díl v dlouhé řadě konfliktů mezi Minem Raiolou a Manchesterem United zažehl italský magazín Tuttosport. Ten excentrického Holanďana vyhlásil nejlepším agentem roku a zveřejnil upoutávku na chystaný rozhovor. Padla v ní i rozbuška: „Paul je v Manchesteru nešťastný. Nemá cenu chodit kolem horké kaše, musí změnit prostředí.“

Paul Pogba sice má na severu Anglie smlouvu do léta 2022, podle agenta ale bude pro obě stany lepší, když se odchod uskuteční už v příštím přestupovém okně. „Na Old Trafford ví, že by riskovali jeho odchod zadarmo. V tuhle chvíli hráč nemá v úmyslu kontrakt prodloužit,“ vysvětlil Raiola.

„Rudí ďáblové“ ale aktuálně mají jiné starosti. Výrok manažera jejich nejdražšího hráče je zastihl na cestě do Lipska, kde je čeká poslední a klíčový zápas skupiny Ligy mistrů. Jestli v Německu prohrají, v Champions League končí bez ohledu na to, že teď skupinu H vedou.

„Strašné načasování,“ rozčílil se na Twitteru bývalý hráč United Garry Neville. „Raiola už to udělal mnohokrát a Pogba o tom určitě věděl. Jestli ne, čekám, že svého agenta opraví.“

Manažer United Ole Gunnar Solskjaer se k aktuálnímu výpadu nevyjádřil, před dvěma měsíci ale doufal, že Pogba zůstane. „Bude tu další dva roky a jsem si jistý, že se soustředí na to, aby pro nás udělal maximum. Jsem si jist, že v příštích letech z něj dostaneme to nejlepší.“

O Francouzově prospěchu pro tým ale zdaleka nejsou přesvědčení všichni. Určitě ne Jamie Carragher. „Zbavte se ho! Říkám to už rok,“ rozčílil se ve vysílání Sky Sports. „Je to nejpřeceňovanější hráč, jakého jsem v životě viděl. A společně s Raiolou je to opravdu ostuda. Ať jde, jen nevím, kdo ho bude chtít,“ prohlásil.

Pogba přišel do Manchesteru United z Juventusu Turín za tehdy rekordní částku 89 milionů liber (2,6 miliardy korun). Za "Rudé ďábly" vstřelil 34 gólů ve 177 zápasech. V této sezoně sice nastoupil do osmi z deseti zápasů anglické ligy, v základní sestavě se ale objevil v pouhých pěti a gól dal jen v sobotním duelu s West Hamem (3:1).