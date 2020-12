United šesti góly smetli Leeds, Leicester uspěl na půdě Tottenhamu

José Mourinho a Jürgen Klopp si po vzájemném souboji měli co vysvětlovat • Reuters

José Mourinho a Jürgen Klopp si po vzájemném souboji měli co vysvětlovat • Reuters

Manchester United se na Old Trafford dostal brzy do vedení. Scott McTominay se stal prvním hráčem, který se trefil dvakrát v úvodních třech minutách zápasu Premier League. V první půli inkasoval Leeds ještě od Bruna Fernandese a Victora Lindelöfa a poprvé v Premier League do přestávky dostal čtyři góly. Branka Liama Coopera v závěru úvodního dějství byla jen slabou náplastí.

„Rudí ďáblové“ po přestávce nepolevili a přidali ještě dvě branky. Jednu vstřelil z penalty Fernandes, který se v sezoně trefil podeváté a celkem od svého lednového příchodu do Manchesteru v lize už devatenáctkrát. Tým vedený trenérem Marcelem Bielsou dostal šest branek poprvé od roku 1992, kdy Argentinec koučoval svůj mateřský klub Newell's Old Boys.

Leicester byl v prvním poločase aktivnější, branky se ale dočkal až v nastaveném čase, kdy videorozhodčí přisoudil hostům penaltu. Jamie Vardy ji proměnil v jedenáctý gól v sezoně, kterým se dotáhl na druhé místo v pořadí střelců. Tottenham prohrával v poločase poprvé po 20 ligových zápasech.

Ve druhé půli „Lišky“ zatlačily na „Kohouty“ z protiútoků. Branka Jamese Maddisona po přihrávce na 40 metrů sice ještě kvůli ofsajdu neplatila, v 59. minutě už se ale hosté radovali. Hlavičku Vardyho si srazil do vlastní sítě Toby Alderweireld. Tottenham po středeční ztrátě s Liverpoolem (1:2) prohrál dva ligové zápasy za sebou poprvé od přelomu února a března tohoto roku, kdy podlehl Chelsea a Wolverhamptonu.

Sheffield United hrál hodinu o deseti a dokonce vedl, nakonec ale na hřišti Brightonu remizoval 1:1 a na první výhru v soutěži jako jediný tým dál čeká. Souboj šestnáctého s posledním týmem tabulky výrazně ovlivnilo vyloučení hostujícího Johna Lundstrama, který šel po 40 minutách ze hřiště za podražení soupeře. I přes dominanci domácích to ale byl Sheffield, který skóroval jako první - z brejku se v 63. minutě trefil dvacetiletý debutant v Premier League Jayden Bogle. Dělbu bodů zařídil domácím až v závěru střídající Danny Welbeck střelou z malého vápna.

Anglická fotbalová liga - 14. kolo:

Brighton - Sheffield United 1:1

Branky: 87. Welbeck - 63. Bogle

Tottenham - Leicester 0:2

Branky: 45.+4 Vardy, 59. vlastní Alderweireld

Manchester United - Leeds 6:2

Branky: 2. a 3. McTominay, 20. a 69. Fernandes, 37. Lindelöf, 66. James - 42. Cooper, 73. Dallas

20:15 West Bromwich - Aston Villa.