Souček v TOP 10 Premier League. Lepší známky než Salah, boduje i u fanoušků

West Ham vstoupil do nového roku výhrou • Reuters

Mohamed Salah, Marcus Rashford, Jamie Vardy, Raheem Sterling, Paul Pogba… To je jen malý výčet osobností Premier League, které nemají tak dobré známky jako Tomáš Souček. Server WhoScored.com největší soutěže na světě detailně sleduje a v Premier League hodnotí podle spousty parametrů v každém zápase. A Tomáš Souček je mezi 291 hráči, kteří naskočili aspoň do třetiny zápasů, na desátém místě. Jeho průměrná známka je 7,34. A to si po poslední výhře proti West Bromwich Albion ještě malinko pohoršil.

Nejlepší v soutěži je s průměrnou známkou 7,93 kapitán anglické fotbalové reprezentace Harry Kane, který s dvanácti góly a jedenácti asistencemi vévodí statistikám produktivity a táhne Tottenham, druhý je s hodnocením 7,85 Jack Grealish z Aston Villy, až pak jsou v pořadí cizinci – Kevin De Bruyne, Bruno Fernandes a Son Heung-min.

Součkův přínos ocenili i fanoušci WhoScored. V anketě s 54 tisíci hlasy zvolili českého záložníka do elitní jedenáctky Premier League. V rozestavení 4-3-3 by tvořil zálohu vedle Bruna Fernandese a İlkaye Gündoğana.

Zároveň patří mezi železné muže. V aktuálním ročníku je pouze 17 hráčů, kteří nevynechali ani minutu a bývalý slávista je jedním z nich. Přitom velkou část mužů bez absence tvoří gólmani. Navíc byl pětkrát vyhlášen mužem zápasu, v tom jsou lepší jen Kane, De Bruyne a gólman Burnley Nick Pope.

West Ham je v tabulce sedmý, ale má jen minimální ztrátu na pohárové příčky. Další zápas hraje už v úterý na jihovýchodě Londýna v Crystal Palace. O víkendu pak Hammers jedou do Liverpoolu.