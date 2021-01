Guardiola se zastal Lamparda. Proč se Chelsea bála Součkova parťáka?

Lampard platí za jeden ze symbolů "blues", nicméně ani on neustál špatné výsledky. Pakoval se po necelých osmnácti měsících v Chelsea, kde v roli klíčového záložníka slavil největší trofeje.

„Lidé mluví o projektech a filozofii. Ale to ve fotbale neexistuje. Musíš vítězit, jinak budeš nahrazený,“ pravil Guardiola. „Respektuji rozhodnutí Chelsea, ale doufám, že Franka brzy uvidím a zajdeme spolu do restaurace na večeři, až skončí lockdown,“ dodal španělský trenér Manchesteru City.

Podporu 42letému trenérovi vyjádřily i další osobnosti. „Opravdu mě to za něj i jeho trenérský tým mrzí, jsem z toho smutný. Vím, co pro něj klub znamená a co všechno pro Chelsea odvedl,“ prohlásil kouč Leicesteru Brendan Rodgers. „Když se podívám na kádr Chelsea a ostatní věci okolo, jak jsou ti hráči mladí, je evidentní, že tenhle tým potřebuje čas. Ten mu ale bohužel nikdo nedopřál,“ dodal trenér aktuálně třetího týmu tabulky.

Podle zdrojů z Anglie nezvládal Lampard komunikaci v kabině, někteří hráči si měli stěžovat, že s nimi prakticky nemluví. Nedokázal využít nejdražšího gólmana planety Kepu Arrizabalagu, naopak toužil po příchodu kapitána West Hamu Declana Rice.

Teprve 22letý parťák Tomáše Součka ze středu zálohy „kladivářů“ je žádaným zbožím, nastupuje i za reprezentaci. Chelsea se svého odchovance před sedmi lety snadno zbavila a nyní se obávala, že jeho vykoupení za částku okolo 70 milionů liber (2,1 miliardy korun) by klub usvědčilo z neschopnosti pracovat s vlastními hráči.

„Myslel jsem si, že idol fanoušků a legenda Chelsea dostane víc času, než osmnáct měsíců. Jenže Chelsea je obrovský klub, který trhá rekordy ve výměnách trenérů, když výsledky nejsou takové, jaké si vedení představovalo,“ dodal bývalý trenér anglické reprezentace Roy Hodgson.

Pravděpodobným Lampardovým nástupcem, kterého Chelsea představí v nejbližších dnech, má být německý trenér Thomas Tuchel, který naposledy působil v PSG.

