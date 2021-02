Turek z topícího se Schalke má spasit Liverpool. Bude kapitán, slyšel Klopp

Do Anglie mohl balit dlouho. Zajímaly se o něj Manchester United, Arsenal i Tottenham. Nakonec ale teprve 20letý Ozan Kabak míří do Liverpoolu. Jürgen Klopp si Turka vyhlédl v Schalke jako náhradu při akutním nedostatku stoperů a mladík tak na poslední chvíli mění zoufalý boj o udržení v bundeslize na titulové střety v Premier League.

Virgil van Dijk a Joe Gomez jsou mimo nejspíš až do konce sezony. S kotníkem se trápí i Joel Matip a Liverpool řešil problémy se stopery zatažením defenzivních záložníků Hendersona s Fabinhem. Proto na poslední chvíli přivedl Jürgen Klopp dvě nové tváře. Z druholigového Prestonu vytáhl Bena Daviese, ale ještě větší zvědavost vzbuzuje poslední příchod Deadline Day v Reds – Ozan Kabak.

20letý Turek přichází na sever Anglie zatím na půlroční hostování ze Schalke. Ale Klopp počítá s tím, že zůstane na stálo a vyjednal si i opci. „Je to opravdu obrovský talent a těším se na spolupráci. Dostal jsem na něj reference od Davida Wagnera a ten ho nemohl vynachválit,“ přiznal.

Kamarád a bývalý trenér Schalke 04 radí v dobré víře, faktem ale je, že se klubu z Gelsenkirchenu hodně nedaří. V bundeslize je beznadějně poslední s jedinou výhrou v devatenácti zápasech. Aspoň od baráže ho dělí devítibodový příkop.

„Schalke je teď bohužel ve velmi špatné pozici, ale pro Ozana je to ideální příležitost změnit klub. Každý hráč na světě potřebuje stabilní klub a přesně to mu můžeme nabídnout. Navíc bude hrát na své pozici,“ vysvětlil Klopp.

V Liverpoolu rozhodně nekupují na základě jediného kamarádského doporučení. Turek platí za jeden z největších obranných talentů v Evropě. Do Německa přišel jako osmnáctiletý z Galatasaraye už jako turecký mistr. Ve Stuttgartu se stal nejlepším nováčkem sezony a Schalke na něj uplatnilo výstupní klauzuli ve výši 15 milionů eur, tehdy ještě bylo v Gelsenkirchenu peněz dost. I přes bídné výsledky modrých se začaly zajímat týmy z Anglie, Manchester United, Arsenal i Tottenham ale post stopera řešily jinak.

Oficiální stránky bundesligy srovnávaly jeho čtení hry se Sergiem Ramosem . Toho má Turek mezi idoly, spolu s Raphaelem Varanem a Virgilem van Dijkem, kterého teď má nahradit. „A moje silné stránky? Asi hlavičky, už v Galatasaray jsem dával hodně gólů hlavou. A jsem na tom dobře fyzicky, mám rád, když se hraje v tempu,“ představoval se Kabak v Německu.

Spoluhráči zase obdivují jeho mentální nastavení. „Je neuvěřitelně klidný, nenechá se rozhodit a určitě má na to hrát ve velkém klubu,“ prohlašuje exspoluhráč ze Stuttgartu Gonzalo Castro. „Na svůj věk je neskutečně vyzrálý, vidím ho každý den a ohromuje mě, chce všechno vědět, učí se jazyk. Už teď je vzorem,“ všímal si sportovní ředitel VfB Thomas Hitzlsperger.

Horká turecká hlava se ale čas od času projeví. Vloni ho kamery zachytily, jak plivnul na Ludwiga Augustinssona z Brém. Následovala mastná pokuta a stopka na pět zápasů. I tak o něj v Liverpoolu stáli.

„Dave Wagner mi vždycky říkal, že je budoucím kapitánem týmu. Je to správná osobnost. V Turecku mohl hrát, kde by chtěl, ale chtěl dělat další kroky, tak šel do Stuttgartu a do Schalke. A my jsme pro něj velký krok,“ usmál se Klopp. „Chce se učit, ale už teď může být užitečný.“

Než se stihnou vyřídit všechny náležitosti mezinárodního přestupu, zmešká Ozan Kabak zápas Premier League v Brightonu, první start tak může být opravdovou zkouškou ohněm o víkendu proti Manchesteru City. Pokud by nenastoupil ani proti Citizens, může dostat šanci o týden později v Leicesteru.