Debut hrůzy! Talent se pakoval po 78 sekundách, „saints“ dostali zase 0:9

Když švýcarský talent Alex Jankewitz slyšel, že si debut v základní sestavě v Premier League odbyde na Old Trafford proti Manchesteru United, byl jistě namotivovaný ukázat, co v něm je. Jenže právě taková horlivost nakonec na jeho prvním ligovém zápase nechala nesmazatelnou kaňku. 19letý záložník vletěl nešetrně do souboje se Scottem McTominayem, sudí Mike Dean neváhal a ukázal mu červenou kartu. Jankewitzův premiérový start skončil po 79 sekundách!

„Byl to šílený skluz, ještě na samém začátku zápasu,“ kroutil hlavou bývalý zadák United Rio Ferdinand ve studiu televize BT Sport. „Ten zákrok zabil všechno, co jsme si mysleli, že by se mohlo stát. Od té doby bylo jasné, že balon budou dostávat do sítě jen hráči v červeném,“ dodal.

A měl pravdu - čtvrt hodinky po Jankewitzově „blikanci“ se trefil Aaron Wan-Bissaka a spustila se lavina. Do poločasu to bylo 4:0, k čemuž přispěl i vlastní gól polského stopera Jana Bednarka. United nepolevili a v druhém dějství nastříleli dalších pět gólů. Jeden z nich padl z penalty po faulu, za který byl nešťastník Bednarek vyloučen.

„Strašný začátek i konec,“ soukal ze sebe pro klubový web trenér Southamptonu Ralph Hasenhüttl. „I když jsme měli dva vyloučené, musí se bojovat. Snažili jsme se bránit, ale když jste 90 minut bez míče, je to složité,“ poznamenal rakouský kouč.

Černý úterní večer v Hasenhüttlovi vyvolal hodně nepříjemné vzpomínky, takřka totožný debakl pod ním Southampton utrpěl v říjnu 2019. S Leicesterem tehdy také padl 0:9, červená karta pro hráče jeho týmu padla „jen“ jedna - ve 12. minutě ji dostal bek Ryan Bertrand.

„Už jsme zažili, jaké to je dostat devět gólů, a teď se nám to stalo znovu. Co na to říct? Je to velké zklamání. Ale jednou jsme se zvedli, zvládneme to i podruhé,“ je přesvědčený Hasenhüttl. Faktem je, že přídel od Leicesteru tehdy skutečně „saints“ probudil, v mizerně rozjetém ročníku se ze sestupových pozic vyškrábali do středu tabulky. V aktuální sezoně šli výš, ještě ve 13. kole byli v nejlepší ligové čtyřce. Z pohárových příček ale začali kvůli sérii proher zase padat a momentálně jsou až dvanáctí.

Hasenhüttlův soupeř Ole-Gunnar Solskjaer si může mnout ruce. „Rudí ďáblové“ díky jasné výhře nejen dorovnali své historické maximum (v roce 1995 totožným výsledkem přejeli Ipswich), ale také se bodově dotáhli na městské rivaly City, kteří však mají dva zápasy k dobru.

Sami sobě navíc dokázali, že můžou hrát v naprosté pohodě. „Jednou za čas se vám naskytne možnost předvést takový výkon a vy si to prostě jen užíváte,“ usmíval se spokojený Solskjaer. „Čekali jsme, až hráči předvedou svá kouzla, a proti Southamptonu si to mohli dovolit. Moc často se nám nestává, že bychom ve druhém poločase mohli polevit a jen si užívat fotbal,“ dodal.