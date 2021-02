Bruno Fernandes a obří vliv na United. Hraje jako Cantona, poctil ho Scholes

Může mít ďábel svatozář? Na Old Trafford ano, ovšem jedině v odlesku trofejí. Bruna Fernandese vzývají fanoušci i spoluhráči. Špílmachr s číslem 18 na zádech má vítěznou auru. Pro Manchester United je alfou i omegou.

Každá branže má své lichotky s velkým L. Nejsladší kompliment ve filmu? Režíruješ jako Scorsese. V populární hudbě? Skládáš hity jako McCartney. Ve světě organizovaného zločinu a mafiánských klanů? Mstíš se jako Corleone. Na Old Trafford neexistují slastnější slova než: „Hraješ jako Cantona.“

U všech ďasů. Král Eric. Básník s duší psychopata. Nebo psychopat s duší básníka. Každopádně génius. „Bez něj bych vítězný motor nenastartoval,“ řekl Alex Ferguson. Francouz postrčil Manchester United k majestátnosti. Premier League vzal ztečí čtyřikrát během pěti let (1992–97).

Teď si podává přihlášku k nesmrtelnosti Bruno Fernandes. Nejlepší posila od konce Fergusonovy éry. První hráč, který slyší: „Cantona! Jsi jako on.“

„Eric dokázal všechno,“ zavzpomínal Paul Ince, bývalý záložník Red Devils. „Když jste se trápili, panikařili nebo zápas neběžel podle představ, Cantona vyskočil a zavelel k útoku. Gólem, akcí, bojovností – příkladem. Měl vliv na celý tým a spoluhráči – Giggs, Scholes, Beckham, Neville, Butt, Keane, Cole a další – z toho těžili. S Brunem je to dost podobné.“

Rudé ďábly nažhavil v únoru 2020. Naklusal ze Sportingu a rozehřál chladnoucí oldtraffordské srdce. United do konce sezony neprohráli jediný ligový duel. Zázrak? Tohle slovo znělo v manchesterských ulicích častěji než ve Vatikánu. Portugalec (26 let) zmáčkl tlačítko, přivolal výtah a vyvezl mužstvo z nižšího patra (10. místo) do střešního apartmá s výhledem na Ligu mistrů (3. příčka).

Připsal si 12 gólů a 8 asistencí. Převzal cenu pro nejlepšího hráče Red Devils. „Všechny oživil,“ řekl Ince. „Má stejný dopad jako Cantona. Vždycky něco vykouzlí. Jeho odhodlání a hlad po vítězství motivuje ostatní. Góly dává i připravuje. Je to lídr. Na hřišti i v kabině. Jen mám obavy, aby se United nestali týmem jednoho muže.“

Bruno je ofenzivní záložník. Prokazuje tvůrčí služby Rashfordovi, Martialovi, Greenwoodovi či Cavanimu, ale opakuje se situace z Portugalska – během tří let ve Sportingu zastínil klasické útočníky a do statistického komínku srovnal hromádku 63 tref a 52 asistencí. V této sezoně si konto zkrášlil 16 góly a 9 nahrávkami. V týmu nemá konkurenci.

Otevřel dveře od pekelných bran a vyvedl Red Devils ze dna propasti. Tam je nesrážela jen vratkost, ale i tvrdé odsudky klubových ikon, které si na Solskjaerově rotě mockrát zgustly.

„Je lepší než já,“ překvapil Paul Scholes, který na Old Traff ord odehrál 718 zápasů. „Než dorazil, United si velmi těžko vytvářeli šance. Bruno naostřil ofenzivní dýku jako nikdo před ním. Tenhle mančaft dokáže najednou nastřílet tři, čtyři, pět branek v každém utkání. Fernandes je něco jako talisman nebo anděl strážný. Dělá rozdíl.“

Red Devils se po dlouhé době ocitli na špici tabulky, momentálně jsou druzí. Titul napíchli na vidle naposledy v roce 2013 – při rozlučce Alexe Fergusona. Od té doby rekordně nakupovali. Přišli superdrazí borci jako Pogba, Maguire, Lukaku, Martial, Di María, Fred, Mata, Fellaini. Bez efektu. Vítězný třpyt poprášil Manchester City, Chelsea, s Leicester City a Liverpool. United nic.

Naprosto selhali Alexis Sánchez, Depay, Schweinsteiger a momentálně Van de Beek. Souřadnice k triumfu nenašli vojevůdci Moyes, Van Gaal nebo Mourinho, jemuž nepomohlo ani švédské káóčko neboli Zlatan Ibrahimovic, zasloužilý všeumělec a mistr fotbalových knokautů.

Solskjaer je u kormidla od prosince 2018 a Bruno mu dává naději. Lidé obvykle chodí na večerní bohoslužby, Old Trafford je dějištěm pekelných brunoslužeb. Nedávno rozhodl bitvu s Liverpoolem v FA Cupu (3:2). Reds vyřadil trefou z přímého kopu. Čistá krása. Potleskem ho odměnil i King Eric. „Líp bych to nekopl,“ usmál se Cantona. Královská poklona. Kompliment s velkým K.