Analýza WHU: Souček jako základní kámen úspěšné Moyesovy taktiky

Fyzicky nejnáročnější ročník Premier League s sebou nese jeden zajímavý aspekt – méně se napadá. A ze všech týmů nejméně aktivní je při presinku West Ham. "Kladiváři" mají taktiku postavenou na hlubokém bloku, kterému šéfuje dvojice Tomáš Souček, Declan Rice. „Může to být nejlepší dvojice záložníků v celé Premier League,“ píše ve svém rozboru analytik serveru The Athletic Michael Cox.

„Souček a Rice prosperují v unavené Premier League. V obraně i útoku.“ To hlásí titulek analýzy Michaela Coxe. Velký počet fyzicky náročných zápasů v krátké době se projevuje na hře týmů. Devatenáct z dvaceti celků soutěže podle Athleticu napadá méně než v minulé sezoně. A Aston Ville, která svá čísla drží, v posledních týdnech dochází síly. Southampton, jehož hra je na presinku dlouhodobě založená, má skoro sestupové starosti. O tápání obhájců z Liverpoolu už bylo napsáno mnoho… A West Ham, co se do napadání nehrne, naopak útočí na účast v Lize mistrů.

Minulý víkend se v zápase West Hamu s Tottenhamem potkali David Moyes a José Mourinho. Dva trenéři, kteří pamatují začátek, kdy hra z hlubokého bloku nebyla jen taktickou možností, ale faktem. Mourinho je přístupem končícím klidně i „parkováním autobusu“ proslulý, ale co West Ham?

Napadání v útoční a střední třetině hřiště (v průměru na 90 minut) 1. Southampton 10,9 11. Tottenham 8,2 2. Leeds 10,1 12. Aston Villa 7,9 3. Leicester 9,5 13. Newcastle 7,8 4. Chelsea 9,4 13. Burnley 7,8 5. Manchester City 9 15. Everton 7,7 6. Fulham 8,6 16. Crystal Palace 7,5 7. Manchester United 8,5 17. West Brom 7,4 7. Liverpool 8,5 18. Arsenal 7 9. Sheffield 8,4 19. Wolves 6,8 9. Brighton 8,4 20. West Ham 6,4

Ohledně napadání a soubojů v útočné třetině i ve středu hřiště je na tom Moyesův výběr s přehledem nejhůř v celé Premier League. V počtu přihrávek dovolených soupeři při útočení jsou Hammers čtvrtí nejhorší. O presink se zkrátka téměř nesnaží, preferují zformování se do připravené obrany.

„Vladimír Coufal se napravo jeví jako jeden z nejlepších beků pro defenzivu staré školy, ale nejzásadnější na hře West Hamu a jeho hlubokém bloku jsou Declan Rice a Tomáš Souček. Může to být nejlepší dvojice záložníků v celé Premier League. A jestli ne, tak perfektně padnou do systému,“ tvrdí Michael Cox.

Jako příklad si bere nenápadné vítězství nad Burnley v polovině ledna. "Kladiváři" se brzy ujali vedení gólem Michaila Antonia a pak nechali soupeře, který na držení míče jinak vůbec nehraje, dominovat. 55 procent času na kopačkách ještě tým ze severu Anglie v letošní sezoně neměl a dost možná už ani mít nebude.

Jako vždy zkoušel najít na hrotu Chrise Wooda a Ashleyho Barnese. Jenže tam stála perfektně zformovaná domácí obrana a Rice se Součkem, kteří skvěle zaštítili stopery. Čech dominoval ve vzduchu, měl rovnou deset vyhraných vzdušných soubojů, nejvíc ze všech těch večer na hřišti. V analýze Cox ukazuje několik situací, kdy dvojice středních záložníků perfektně kryla práci stoperů, několikrát je i zastoupila.

Souček od začátku angažmá v Anglii udivuje schopností právě ve vzdušných soubojích. V této sezoně jich vyhrál s přehledem nejvíc v celé Premier League: 145. Druhý je Oliver McBurnie ze Sheffieldu se 122 vítězstvími.

Čech nasbíral i nejvíc faulů z celé soutěže, což asi není statistika, v níž by o vedení stál, nicméně podle analýzy to svědčí o jeho houževnatosti. Vládnout dokáže i v soupeřově vápně, proto je nejlepším střelcem týmu. Pokud odečteme penalty, jen deset hráčů v celé lize si připsalo víc zásahů než exslávista.

Tomáš Souček vládcem statistik Vyhrané vzdušné souboje Odpískané fauly Tomáš Souček 145 Tomáš Souček 45 Olivier Mc Burnie (Sheffield) 122 Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) 44 James Tarkowski (Burnley) 117 Ashley Barnes (Burnley) 42 Harry Maguire (Manchester United) 107 Jack Grealish (Aston Villa) 39 Chris Wood (Burnley) 100 Mason Mount (Chelsea) 39 Ollie Watkins (Aston Villa) 96 Yves Bissouma (Brighton) 38 Christian Benteke (Crystal Palace) 85 Mateusz Klich (Leeds) 38 Dominic Calvert-Lewin (Everton) 83 Sadio Mané (Liverpool) 36 Joachim Andersen (Fulham) 82 Isaac Hayden (Newcastle) 34 Liam Cooper (Leeds) 80 N'Golo Kante (Chelsea) 33

S Declanem Ricem se skvěle doplňují. Mladý kapitán zase vyniká poziční hrou a vévodí statistice přerušení. Často umí také překvapit v mezihře. U defenzivních záložníků se možná čekají kratší přihrávky do stran, Rice ale často vezme míč před vlastním vápnem a projde klidně přes celé hřiště. Tak jako to udělal v Leicesteru, kde po sólu napálil brankovou konstrukci.

V příštích zápasech West Ham čeká Manchester City a Leeds, tedy manažeři, kteří často nasazují záložníky na postech stoperů, což se hodí hodně napadajícím týmům. „U mužstev hrajících z hlubokého bloku je to přesně naopak. Souček a Rice při svých výborných defenzivních kvalitách často vypadají jako stopeři hrající v záloze,“ přemýšlí Michael Cox. „A jejich skvělá ofenzivní čísla jsou skvělým bonusem.“