West Ham - Leeds 2:0. Souček a Coufal u výhry, trefili se Lingard a Dawson

Více než osmnáct let, tak dlouho trvalo, než se West Ham znovu v Premier League utkal v domácím prostředí s Leedsem United. Na rozdíl od střetnutí z listopadu 2002 (3:4) byl tentokrát úspěšný, zvítězil díky gólům Jesseho Lingarda a Craiga Dawsona 2:0. Celý zápas za domácí odehráli čeští reprezentanti Tomáš Souček a Vladimír Coufal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21. Lingard, 28. C. Dawson Hosté: Sestavy Domácí: Fabiański – Coufal, C. Dawson, Diop, Cresswell – Souček, Rice (C) – Fornals, Lingard (87. Johnson), Benrahma (73. Bowen) – Antonio. Hosté: Meslier – Ayling, D. Llorente, Cooper (C), Dallas – Phillips – Raphinha, Klich (46. Alioski), T. Roberts (60. Rodrigo), Costa (46. Harrison) – Bamford. Náhradníci Domácí: Balbuena, Bowen, Martin, Johnson, Lanzini, Odubeko, Noble, Trott Hosté: Caprile, Alioski, Davis, Harrison, Huggins, Poveda, Jenkins, Rodrigo, Berardi Karty Domácí: Lingard Hosté: Phillips Rozhodčí Dean – Cann, Eaton Stadion London Stadium, Londýn

V úvodu střetnutí s Leedsem stála při West Hamu štěstěna. Nejprve Helder Costa pálil jen těsně nad břevno. Vzápětí hosté dostali dokonce dvakrát míč do sítě „kladivářů“ – v prvním případě ale jejich gólovou radost utnul těsný ofsajd, druhému zase předcházela Raphinhova přihrávka, který se ale s míčem dostal o pár centimetrů do autu.

Leeds zůstával aktivnější, měl míč více v moci, a když už se ho chopili hráči West Hamu, brzy o něj přišli. Na to se snažil reagovat trenér londýnského celku David Moyes, který zpoza postranní čáry své svěřence uklidňoval, z jeho gest bylo navíc patrné, jak je nabádá, aby nebyli tolik zbrklí.

„Začali jsme pomalu, nebyli jsme jistí na míči. Dvakrát skončil balon v naší síti, pokud se chceme dostat do první čtyřky, musíme hrát lépe,“ uvědomoval si domácí Jesse Lingard.

„Hammers“ se k prvnímu zakončení dostali v 18. minutě, Tomáš Souček ale svou hlavičkou po centru Michaila Antonia branku soupeře neohrozil. Chvíli nato ale přišel moment, který ovlivnil dění na trávníku po zbytek první půle. Lingard prošel do pokutového území, kde byl faulován Lukem Aylingem. Sám si vzal míč, a byť penaltu neproměnil, poslal z dorážky svou čtvrtou trefou West Ham do vedení 1:0.

Ayling z Leedsu byl tak trochu smolařem úvodního dějství. Ve 27. minutě se od něj Cresswelův trestný kop odrazil tak, že jen těsně neskončil v brance hostů. Po následném rohu už se ale „Hammers“ radovali. Na zadní tyč si naběhli Craig Dawson se Součkem a první jmenovaný zařídil „kladivářům“ komfortnější vedení (2:0). Šlo o 12. gól West Hamu hlavou v této sezoně, víckrát se tímto způsobem žádný klub v Premier League dosud neprosadil.

„Leeds má velký problém. Víme, že se nevzdává, ale protiútoky West Hamu jsou nyní obrovským nebezpečím,“ reagoval pro BBC po druhém gólu „Hammers“ bývalý hráč Chelsea, Aston Villy či Celtiku Chris Sutton.

Právě po brejcích se v závěru poločasu dostali „kladiváři“ k dalším rohovým kopům, což byla pro Leeds neustálá hrozba. Při jednom z nich domácím zatrnulo. Souček po souboji s Aylingem tvrdě a nekontrolovaně narazil hrudí do tyčky a zůstal ležet na trávníku. Český reprezentant ale po pár sekundách vše rozdýchal a pokračoval ve hře. Jeho parťák Dawson mohl před přestávkou přidat třetí gól, ale po dalším rohovém kopu hlavičkoval jen do tyče.

Stejně jako v případě prvního poločasu, i na startu toho druhého byl Leeds aktivnějším mužstvem. A znovu zahrozil. Ve velké šanci se objevil Patrick Bamford, jeho střela na zadní tyč ale skončila těsně mimo. Krátce poté předvedl akrobatické zakončení Raphinha, jeho sražené nůžky ale vytáhl parádním zákrokem Lukasz Fabianski.

V 52. minutě se na druhé straně hřiště opřel do odraženého míče Pablo Fornals, jeho rána z cirka 30 metrů skončila k smůle domácích na břevně. „West Ham je v této sezoně fenomenální. V jeho podání je to skvělý závod o umístění v elitní čtyřce,“ glosoval Sutton.

Když už to vypadalo, že Leeds v 86. minutě vstřelí kontaktní gól, obránce Dawson na brankové čáře zasáhl a míč směřující do branky odkopl. Pochválil ho za to okamžitě Vladimír Coufal, který si s o dva roky starším parťákem hned oslavně plácl.

I díky tomuto momentu dovedl West Ham zápas k výhře 2:0 a trenér Moyes se tak mohl radovat coby trenér z pátého vítězství v šestém ligovém souboji s Leedsem. „Kladiváři“ navíc pokračují v novém roce dál v parádní jízdě. V 11 zápasech Premier League osmkrát zvítězil a jen dvakrát prohrál, a to s Liverpoolem a Manchesterem City. V tabulce mu aktuálně patří 5. místo zajišťující účast v základní skupině Evropské ligy.

„Ubrali jsme trochu na své důslednosti, ale důležité jsou tři body. Jdeme zápas od zápasu. Z každého si bereme ponaučení. S Leedsem to byl dobrý duel. Nabrali jsme sebedůvěru do dalšího utkání,“ řekl Lingard.

Chelsea zvládla duel s Evertonem

Fotbalisté Chelsea zvítězili v dohrávce 27. kola anglické ligy nad Evertonem 2:0 a upevnili si čtvrté místo zajišťující účast v Lize mistrů. Na vlastní branku Bena Godfreye navázal ve druhém poločase proměněnou penaltou Jorginho. Londýnský tým neprohrál od příchodu nového kouče Thomase Tuchela devátý ligový zápas za sebou, potřetí po sobě udržel čisté konto a navýšil svůj náskok na dnešního soupeře na čtyři body. Everton zůstává v neúplné tabulce pátý.

Domácí sice nastoupili do utkání bez svého střelce z posledního vítězného utkání proti Liverpoolu Masona Mounta, který zůstal jen na lavičce náhradníků, přesto šli už po půl hodině hry do vedení. Alonsův prudký centr z levé strany trefil Kai Havertz a jeho pokus nešťastně tečoval do protipohybu brankáře Jordana Pickforda obránce Godfrey. Šlo o 54. vlastní gól Evertonu, který má v této statistice nejhorší bilanci ze všech týmů v Premier League.

Chelsea byla aktivní i po přestávce a hlavní roli měl dál německý záložník Havertz. Jeho branku z 55. minuty sice rozhodčí kvůli hře rukou neuznali, ale o chvíli později si jednadvacetiletý talent naběhl na další přihrávku do pokutového území a po zákroku Pickforda si vynutil odpískání pokutového kopu. Penaltu suverénně proměnil Jorginho.

Everton, který první vzájemné utkání vyhrál v prosinci 1:0, se tentokrát k mnoha šancím nedostal. „Toffees“ neuspěli po třech výhrách, Chelsea udržela potřetí po sobě v lize čisté konto.

