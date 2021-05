Everton se v Anglii dotahuje na elitu, další protesty před Old Trafford

Před Old Trafford se zase protestovalo • Reuters

Everton ve Villa Parku potvrdil, že na soupeřových hřištích se mu v této sezoně daří. Na stadionech soupeřů získal 37 bodů a je čtvrtým nejúspěšnějším týmem mimo domácí prostředí.

Brankář Aston Villy Emiliano Martínez vychytal patnáctou nulu v sezoně, což z něj dělá třetího nejúspěšnějšího gólmana ligy. Více zápasů bez inkasované branky odchytali pouze Ederson (18) z Manchesteru City a Édouard Mendy (16) z Chelsea.

Do sestavy birminghamského celku se po dvanácti vynechaných zápasech vrátil kapitán Jack Grealish. Anglický reprezentant, který se zotavil ze zranění holeně, nastoupil v 72. minutě.

Zápas mezi Manchesterem United a Liverpoolem provázely protesty domácích fanoušků proti majitelům klubu, americké rodině Glazerů. Policie posílila hlídky u stadionu Old Trafford a krátce před utkáním hlásila dva zadržené kvůli výtržnictví.

Hráči Manchesteru pro jistotu dorazili na stadion už šest hodin před výkopem. Večer se dostal na místo i autobus Liverpoolu, i když se ho příznivci snažili na silnici blokovat.

„Měli jsme sraz dřív, ale hráči se tomu bez potíží přizpůsobili. Poradu a jídlo před zápasem jsme měli jako normálně a jsme připravení,“ řekl krátce před utkáním v televizním rozhovoru trenér United Ole Gunnar Solskjaer, jehož svěřenci hájí v závěru Premier League druhé místo v tabulce.

S loňským šampionem Liverpoolem měl Manchester hrát 2. května, ale zápas byl odložen poté, co protestující fanoušci vnikli na uzavřený Old Trafford. Příznivci Manchesteru protestují proti Glazerům poté, co se United podíleli na založení superligy, i když projekt kvůli vlně nevole záhy zkrachoval.

Anglická fotbalová liga:

Dohrávka 19. kola:

Aston Villa - Everton 0:0

Dohrávka 34. kola:

21:15 Manchester United - Liverpool