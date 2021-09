Kováč: Ve West Hamu čekám český střed. Král jde v jeho stopách

Z Prahy do Spartaku a ze Spartaku do východního Londýna. Do West Hamu United. Jo, to je mu velice povědomé. Cestu Alexe Krále před 11 lety prožil Radoslav Kováč (41) na vlastní kůži. A rovněž si v kádru „kladivářů“ užil českou partu. „Myslím si, že všichni čeští kluci jsme tam udělali naší zemi velmi dobré jméno a Suk a Cuf na to nyní navazují. Alexovi na začátku hodně pomohou,“ říká někdejší reprezentační obránce či záložník.

Trasu Spartak Moskva–West Ham máte celkem zmáknutou, ne?

„Něco mi to říká. (směje se). Hned jsem si na ty časy vzpomněl. Navíc Alex jde stejně jako já na hostování s opcí. Budu mu držet palce. Myslím, že si to tam užije. Po ruce má české kluky, kteří mu hodně pomůžou. Pro něj je to super!“

Česká legie ve West Hamu Alex Král (2021-???) Vladimír Coufal (2020-???) Tomáš Souček (2020-???) Radoslav Kováč (2009-11) Jan Laštůvka (2008-09) Marek Štěch (2006-09 a 2010-2012) Petr Mikolanda (2005-06) Tomáš Řepka (2001-05) Pavel Srniček (2004) Luděk Mikloško (1989-98)

Bude česká parta pro jeho aklimatizaci důležitá?

„Jednoznačně! Kluci nám tam udělali skvělé jméno. To ale neznamená, že Alex má vyhráno. Musí prokázat kvalitu. Jen to bude mít díky Sukovi a Cufovi snazší. Znají se ze Slavie a z reprezentace, hráli spolu. Podle mě to zvládne.“

I vy jste měl kolem sebe české kumpány. Berou nás v klubu už trochu jinak?

„Celé to začal Luděk Mikloško, který nám to tam otevřel. Já tam navíc byl s Márou Štěchem a Laštym (Jan Laštůvka). Ještě se nás hodně ptali na Tomáše Řepku, který tam odvedl kus práce. O něj se zajímali hodně. Česká parta byla v tomhle ohledu hodně příjemná. Myslím si, že jsme tam udělali naší zemi velmi dobré jméno a současní kluci na nás navazují.“

Jak Král zvládne přesun z ruské ligy?

„Bylo vidět i na národním týmu, že úroveň ruského fotbalu šla trochu dolů. Ale nehledal bych v tom problém. Alex si během pár týdnů zvykne, začlení se a bude to v pohodě. Mě osobně nejvíc zarazila kvalita tréninku. A také, že byl intenzivnější a kratší, než jsem byl zvyklý ze Spartaku. Trénink měl vždycky grády. Všechno mi přišlo strašně rychlé.“

Na EURO vypadl ze sestavy. Vypadalo to, že není z Ruska úplně fresh. Potřeboval dostat nový impuls?

„Nemyslím si, že by to bylo ruskou ligou. Prostě ho netrefila forma. To je celé. Alexe osobně neznám, ale slyšel jsem o něm spoustu zajímavých věcí. Vím, že na sobě maká, přidává si, řeší stravu, má osobního trenéra. Nyní před ním leží velká výzva, na kterou se určitě těší, a dá do toho všechno.“

Procpe se přes konkurenci do sestavy?

„Říkám si, zda se už nechystají na odchod Declana Rice, o kterého byl už několikrát zájem. Už mohou mít na zimu něco domluveného, tak si přivedli Alexe, aby byli nachystaní zalepit vzniklou díru. Což je systematicky správně. Podle mě v zimě Rice odejde a na scénu přijde český střed.“