Králova první slova: Anglie je sen! Do poslední chvíle to nebylo jasné

Co říkáte na přestup do West Hamu?

„Vždycky jsem si přál přestoupit do Premier League. West Ham je jeden z top klubů v Anglii, jsem moc rád, že se to povedlo a vyšlo to. Je super, že tam jsou i kluci (Tomáš Souček a Vladimír Coufal), takže samé pozitivní pocity.“

Kolik času jste během přestupové uzávěrky trávil na telefonu?

„Byl jsem na něm pořád, do poslední chvíle nebylo jasné, zda se to vůbec udělá. Čekal jsem na informace, v podstatě jsme se to dozvěděl čtyři, pět dní zpět, že se jedná, bylo to všechno hrozně rychlé. Co si vzpomínám, tak všechny mé přesutpy, ať do Teplic nebo pak zpátky do Slavie, potom ze Slavie do Spartaku a teď do West Hamu, se děly vždycky v posledním týdnu. Bylo to rychlé, ale není to pro mě nic nového.“

Plníte si svůj fotbalový sen?

„Určitě. Nikdy jsem se tím netajil, vždycky jsem si tam chtěl zahrát. Je to samozřejmě i zavazující, ale moc se na to těším.“

Pomůže vám přítomnost Vladimíra Coufala a Tomáše Součka?

„Je fajn, že tam kluky budu mít, pomůžou mi v adaptaci. Známe se dlouho už ze Slavie, je to velká pomoc.“

Vyzvídal jste od nich, jak to v Anglii chodí?

„Samozřejmě. Ještě než jsem o přestupu věděl, zajímalo mě, jak to tam funguje. Ptal jsem se třeba i Victora (Mosese) ze Spartaku, který hrál v Liverpoolu a Chelsea, jak to obecně v Anglii vypadá. Takže jsem vyzvídal delší dobu.“

Tušíte už od trenéra Davida Moyese, jaká role vás ve West Hamu čeká?

„Přímo s ním jsem v kontaktu nebyl, ale byl s ním v kontaktu agent (Karol Kisel z agentury K2K Sports). Máme stejnou vizi, tím pádem svou roli v týmu znám od něj. Ještě budeme komunikovat s trenérem, buď během srazu, nebo hned poté, až přiletím do Anglie. Ale vím, do čeho jdu.“

Jak budete vzpomínat na Moskvu a Spartak?

„Jenom v dobrém, byl to jeden z nejlepších kolektivů, jaké jsem zažil, kluci, vedení i trenéři, to byla paráda. Povedly se nám krásné zápasy, také emoce od fanoušků byly skvělé. Ve městě bylo cítit, že je téměř celé spartkovské. Já na město, klub i kluky budu vzpomínat velice dobře.“

Namotivuje vás hotový přestup i na zápasy v národním týmu?

„Každý zápas za reprezentaci je motivace. Spíš je to zavazující, že ode mě budou všichni spoustu věcí očekávat. Je potřeba zůstat soustředěný a další věci dát bokem. Věřím, že se mi to podaří, čekají nás důležité zápasy kvalifikace. Je to trošku tlak, ale proto fotbal hrajeme.“