Věděl, že dá gól. Ferdinand řekl, co mu napsal Ronaldo, Nedvěd popsal odchod

Cristiano Ronaldo stále dokazuje, že i v šestatřiceti letech bude pro „Rudé ďábly“ velkým přínosem. Nejen díky brankám, po příchodu na Old Trafford už stihnul čtyři ve čtyřech zápasech, ale především díky mentalitě, kterou „nakazí“ své spoluhráče.

„Večer hned po zápase mi napsal: 'Nehrál jsem dobře, ale věděl jsem, že dám gól,'“ prozradil jeho bývalý spoluhráč, nyní televizní expert Rio Ferdinand. „To je víra, kterou má. Ostatní hráči se na tom přiživí. Je to skvělé místo, kde být,“ doplnil někdejší obránce United a společně s Ronaldem vítěz Ligy mistrů v roce 2008.

„Dnešní výkon United nebyl skvělý, nebyl na takové úrovni, jakou by Ole (trenér Solskjaer) chtěl. Ale když potřebujete gól, chvilku na nabuzení týmu, stadionu a fanouškovské základny, Cristiano Ronaldo vystoupí z řady,“ doplnil Ferdinand pro televizní stanici BT Sport.

O Ronaldově výjimečnosti promluvil i Pavel Nedvěd , který před utkáním mezi Juventusem, kde je viceprezidentem klubu, a Chelsea, dal rozhovor televizi Nova Sport 3. Hlavním tématem byl sice souboj s Petrem Čechem (sportovní ředitel Chelsea) v nové roli, ale řada přišla i na letní odchod CR7 z Juventusu.

Nedvěd: Když se tak velký hráč rozhodne odejít…

„Je těžké nahradit hvězdu, která dá pravidelně víc než třicet gólů za sezonu. Trošku nás to překvapilo, i když ne tolik, protože odešel hráč, který když se rozhodne odejít, tak prostě odejde. Tak velcí hráči, když se rozhodnou, tak už je to těžké a je lepší jít z cesty,“ prozradil viceprezident turínského velkoklubu Nedvěd.

Bývalý český reprezentant si zároveň povzdechl, jak složité to pro „Starou dámu“ v závěru přestupního termínu bylo. „V ten moment jsme to nečekali. Snažili jsme se sehnat hráče, který by ho zastoupil, ale nebylo to vůbec jednoduché. Byl to pro nás těžký moment,“ přiznal trable Nedvěd.

Pětatřicet branek Ronalda z poslední sezony Juventus těžko nahradí, zvlášť když jako reakce na odchod hvězdy posledních tří sezon dorazil pouze relativně nezkušený střelec Moise Kean. Jednadvacetiletý italský útočník loni na hostování v PSG pálil celkem sedmnáctkrát, což není od hráče, před kterým byl v hierarchii týmu například Kylian Mbappé či Neymar , vůbec špatné.

Do Juventusu přišel na dvouleté hostování s klauzulí o povinném odkupu z Evertonu a nyní má šanci se ukázat ve chvíli, kdy trenér turínského klubu Massimiliano Allegri postrádá zraněné Álvara Moratu a Paula Dybalu. Proti Chelsea však dostal pouze čtvrthodinku v závěru zápasu, když střídal jediného střelce zápasu Federica Chiesu.