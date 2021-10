Lineker odhalil: Návrat Ronalda do United? Rozhodlo se u mě na zahradě

Léto přineslo dva z největších přestupů novodobé historii fotbalu - Lionel Messi opustil Barcelonu a upsal se PSG a Cristiano Ronaldo se vrátil domů na Old Trafford. Úplné detaily toho, jak se jeho comeback do Manchesteru United pekl (zatím) známy nejsou, televizní expert a bývalý útočník Gary Lineker ale aspoň poodkryl, kde se celá záležitost uzavřela. Ředitel Manchesteru United totiž transfer stvrdil na Linekerově zahradě.

O Ronalda se v létě ucházely oba kluby z Manchesteru. City měli být blízko, na poslední chvíli se ale do hry vložili United - včetně legend v čele se Sirem Alexem Fergusonem či Riem Ferdinandem. Místo přestupu k rivalovi se tak CR7 vrátil tam, kde vyrostl ve světovou superhvězdu.

Finální „ano“ mezi šéfem United a Portugalcovým agentem překvapivě nepadlo ani v klubových kancelářích, ani v nějaké luxusní restauraci. „Vyložím všechny karty na stůl,“ řekl bývalý útočník Gary Lineker v podcastu televizního pořadu Match of the Day, který moderuje. „Ředitel Manchesteru United Ed Woodward je můj dobrý přítel, žije hned vedle. Cristiana Ronalda podepsal u mě na zahradě!“ zvolal nadšeně.

„Když za mnou přišel na návštěvu, zrovnal volal s Jorgem Mendesem, Ronaldovým agentem. Doufám, že neprozrazuji moc! Mám i fantastickou fotku, jak s ním volá, možná ji jednou s jeho dovolením někam nasdílím,“ smál se bývalý anglický reprezentant.

Manchester United oficiálně oznámil Ronaldův návrat 27. srpna. Příchod jednoho z nejlepších hráčů světa je okamžitě katapultoval mezi ligové favority. „United posledních pár let nebyli jasnými vyzyvateli o titul. Teď, s Ronaldem, se na ně po právu díváme jinak. Jsou připraveni o titul bojovat,“ sdělil pro Match of the Day Alan Shearer, další bývalý vynikající útočník.

„Je úplně jasné, proč ho podepsali. Jsou v situaci, ve které nemůžou prohrát. Prodali Dana Jamese za 25 milionů liber a za stejnou cenu si pořídili Ronalda,“ smekl Shearer.

„Rudí ďáblové“ do nové sezony skutečně vletěli výborně, možná jim ale přijde vhod reprezentační přestávka. V posledních dvou kolech totiž vydolovali jen bod - nejprve prohráli s Aston Villou 0:1, pak remizovali 1:1 s Evertonem. Kolem klubu se lehce zvýšilo napětí kvůli tomu, že v posledním kole poslal trenér Ole-Gunnar Solskjaer Ronalda do hry až z lavičky. United budou mít čas celou situaci rozřešit, než 16. října vyrukují na Leicester. Nejspíš s Ronaldem v základní sestavě.