Newcastle chce být jako PSG, fanoušci slavili. Bude koučem Gerrard?

Fanoušci Newcastlu slavili příchod nových majitelů jako by získali titul • Reuters

Fanoušci Newcastlu slavili příchod nových majitelů jako by získali titul • Reuters

Fanoušci Newcastlu slavili příchod nových majitelů jako by získali titul • Reuters

Fanoušci Newcastlu slavili příchod nových majitelů jako by získali titul • Reuters

Fanoušci Newcastlu slavili příchod nových majitelů jako by získali titul • ČTK

Fanoušci Newcastlu slavili příchod nových majitelů jako by získali titul • Reuters

Anglie, měj se na pozoru! V Newcastlu po převzetí arabským investičním fondem roste nový gigant, který nehodlá na předposledním místě tabulky zůstat dlouho. Do deseti let chce titul. „Máme ambice jako Manchester City nebo PSG,“ potvrzuje nová (spolu)šéfka Amanda Staveleyová. Myslí i na návrat legend či zajímavé nové trenéry.

Jednou už to bylo na stole a kvůli obviněním ze zapojení do pirátského vysílání sportovních přenosů padlo. Několik měsíců poté se ale fanoušci Newcastlu přece jen mohou radovat. Saudskoarabský Public Investment Fund odkoupil klub od neoblíbeného a škudlivého majitele Mikea Ashleyho. „Straky“ se jedním podpisem staly z otloukánka nejbohatším klubem světa - PIF vládne jměním ve výši 320 miliard liber (9,5 bilionu korun)! Ashley, majitel sítě obchodů Sports Direct, vyinkasoval 305 milionů liber (9 miliard korun).

Před St. James' Parkem slavili fanoušci, kteří očekávají, že jejich milovaný klub se z 19. místa zvedne k pohárovým výšinám. Ty sliboval už Ashley - když Newcastle koupil v roce 2007, řekl, že neodejde, dokud nevyhraje trofej. „Straky“ pod ním získaly hned dvě, ale ne takové, jaké by si představoval. Šlo totiž o tituly z druhé ligy...

Bohatí arabští majitelé to ale myslí vážně a hodlají do úspěchu klubu investovat ohromné částky. To pro Daily Mail potvrdila podnikatelka Amanda Staveleyová, spojka PIF ve Velké Británii, která vedla jednání o převzetí klubu a teď bude jednou z jeho šéfek.

„Máme ambice jako Manchester City nebo PSG, co se trofejí týče. Samozřejmě. Ovšem zabere to nějaký čas,“ řekla 48letá byznysmenka. „Jestli chceme za pět deset let vyhrát Premier League? Ano. Toto převzetí klubu je transformativní. Chceme tu vidět trofeje! Ale k tomu jsou potřeba investice, trpělivost a týmová práce.“

Noví hráči dorazí nejdříve v lednu, když se otevře zimní přestupové období. Velká změna se však chystá ještě předtím. „Straky“ se mají rozloučit se zkušeným trenérem Stevem Brucem. Předchozí šéf Mike Ashley ho držel ve funkci i proto, že mu nechtěl zaplatit „zlatý padák“ ve výši 8 milionů liber (240 milionů korun), noví majitelé s tím problém nemají.

Podle Daily Mailu bude změna téměř okamžitá, majitelé chtějí mít nového kouče už na příští domácí zápas s Tottenhamem, který se odehraje 17. října. Hlavně kvůli spokojenosti fanoušků. V nedávné anketě hlasovalo hned 94 procent příznivců Newcastlu, že si přeje Bruceovo odvolání.

Staveleyová a spol. údajně chtejí na jeho místo někoho se zkušenostmi z Premier League. Favoritem má být Brendan Rodgers, který vedl Swansea a Liverpool a teď už čtvrtou sezonu působí v Leicesteru.

O volné místo má údajně zájem i Steven Gerrard. Skotská média informují, že trenér Rangers chce po této sezoně v Glasgow skončit a posunout se jinam, ideálně do jemu nejbližší soutěže. Tak proč ne rovnou do jednoho z nejambicióznějších klubů?

Na St. James' Park by se měly vrátit i největší klubové legendy. PIF už oslovil dlouholetého trenéra Kevina Keegana a ikonického kanonýra Alana Shearera, aby se stali ambasadory.