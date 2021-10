Neviditelný CR7, United v problémech. Musíme najít balanc, ví kouč

Vyřazení z FA Cupu West Hamem United po porážce 0:1. V Premier League domácí prohra 0:1 s Aston Villou, pak remíza na Old Trafford s Evertonem 1:1 a teď bezbodové představení na trávníku Leicesteru.

Bilance Cristiana Ronalda, letní megaposily už v tak hvězdném kádru, v posledních třech ligových zápasech s tím drží basu: nula gólů, nula asistencí.

Manažer Ole Gunnar Solskjaer se nemůže divit, že silný zástup fanoušků United volajících po jeho demisi po vystoupení na hřišti lišek ještě zesílil. Tahle hra by na velké, ale ani menší, triumfy nestačila.

„Bojím se o Manchester United, vypadá jako tým neuvěřitelně talentovaných hráčů, kteří ale nevědí, jak spolu hrát,“ konstatoval Alan Hutton, někdejší skotský obránce pro BBC. „Jinak to byl fantastický zápas s úžasnými góly. Leicester si vítězství za předvedený výkon zasloužil.“

Hosté chtěli natáhnout šňůru neporazitelnosti na soupeřových stadionech na úctyhodných třicet duelů, leč už před výkopem si zavařili. Na přesun do 100 mil vzdáleného Leicesteru využili nikoli autobusu, nýbrž letadla, což v době, kdy se chystá schůzka nejvyšších světových lídrů týkající se boje proti klimatickým změnám, vyvolalo veřejný poprask. Létání totiž výrazně přispívá ke globálnímu oteplování.

Vysvětlení vedení United, že let zvolilo kvůli ohlášeným dálničním zácpám, neobstálo.

Podobně neobstál při návratu na hřiště, kde si vykopal přestup na Old Trafford, stoper Harry Maguire. Vytáhlý střední obránce působil, hlavně do poločasu, jako velmi nejistý profesor. Nejprve se mohl schovat za fantastickou trefu útočníka Masona Greenwooda, který skvostně vymetl šibenici. Pak ovšem Maguireho bohorovnost nemohla nikomu uniknout. Brankář David De Gea mu adresoval přihrávku, jenže anglický reprezentant si pro něj nešel, a tak se jej zmocnil protivník. Následovala zpětná nahrávka a fantastický oblouček Youriho Tielemanse bez přípravy, který doplachtil milimetrově přesně do horního rohu hostující brány.

Adrenalinová podívaná vyvrcholila v závěrečné necelé dvacetiminutovce. Diváci se v ní dočkali čtyř gólů!

Přestřelku odstartoval po rohu dorážkou domácí stoper Caglar Söyüncü. Poté odpověděl excelentním kontrem Marcus Rashford, jenž hrál po zranění ramena poprvé od finále letního EURO. Ale další kusy přidal už jen domácí tým – nejdříve krásným a pohotovým volejem ostrostřelec Jamie Vardy a potom střídající Patson Daka, jenž se zapsal coby první střelec ze Zambie do historie Premier League.

Konkurenti United nezaváhali, a tak Solskjaerovu celku patří v tabulce 5. příčka se čtyřbodovým mankem na vedoucí Liverpool. „Musíme najít správný balanc,“ pravil Solskjaer po závěrečném hvizdu. Jeho tým teď čeká ďábelský týden se zápasy s Atalantou Bergamo a Liverpoolem.