Souček: krev v obličeji po ráně kopačkou! Při výhře musel střídat

Said Benrahma potvrdil výhru West Hamu nad Rapidem v nastavení • Reuters

Hořkosladké odpoledne prožil v neděli český reprezentant Tomáš Souček. V barvách West Hamu vyběhl v základní sestavě do utkání s Evertonem, které „kladiváři“ vyhráli 1:0. Pro rodáka z Havlíčkova Brodu ale nedopadlo úplně příjemně. Gólovou radost mu utnul ofsajd, navíc musel střídat kvůli krvavému zranění v obličeji.

V probíhající sezoně Premier League se Tomáš Souček trefil zatím jen jednou, proti Newcastlu pomohl k výhře 4:2. Druhé trefě byl blízko v nedělním souboji s Evertonem. V zápase 8. kola Premier League dostal míč do soupeřovy branky v 35. minutě, jeho radost ale překazil těsný ofsajd, kvůli kterému gól nemohl platit.

Pro Součka nešlo o jediný smolný moment. V 76. minutě skončil po souboji o míč na zemi a odbíhající José Salomón Rondón jej trefil nešťastně kopačkou do hlavy. Český reprezentant zůstal ležet na trávníku a rychle k němu přispěchali kluboví lékaři, aby mu ošetřili krvavou ránu v obličeji.

Evertonský fotbalista vyvázl ze inkriminovaného momentu bez karetního trestu, zatímco Souček po pár sekundách sám odběhl do útrob stadionu, do zápasu už se nevrátil. Ve hře ho nahradili Craig Dawson. Ten pomohl „kladivářům“ dovést duel do vítězného konce. Jen pár chvil předtím, než byl zraněn Souček, se totiž po rohovém kopu trefil Antonio Ogbonna. Jeho přesná hlavička zajistila londýnskému celku tři body a zároveň posun v tabulce právě před „karamelky“.

Vladimír Coufal a Alex Král, Součkovi spoluhráči z West Hamu, do utkání nezasáhli.