Ronaldo: Po ostudě omluva. Klopp pro něj chtěl červenou, pak se mírnil

Kopl Ronaldo do ležícího protihráče? Spíš do míče • Reuters

Porážka 0:5. Něco takového se Cristianu Ronaldovi nestalo 11 let a sám CR7 doufal, že už stejné ponížení jako v El Clásiku 2010 nikdy nezažije. A pak na Old Trafford dorazil Jürgen Klopp se svou družinou v čele s Mohamedem Salahem.

Egypťan podle anglických webů po vyhecovaném severoanglickém derby dokázal, proč je teď právě on nejlepším hráčem na světě, dvakrát skóroval ještě před pauzou, hattrick zkompletoval chvíli po návratu z kabin. Zato Portugalec si po výprasku musel dát chvíli klidu, až pak se vyjádřil přes sociální sítě:

„Občas nejsou výsledek ani skóre takové, jaké bychom chtěli. A tohle je na nás, jenom na nás, protože nemůžeme vinit nikoho jiného. Naši fanoušci byli zase jednou skvělí, jak nás pořád podporovali. Zaslouží si něco lepšího než tohle. O hodně lepšího a je na nás, abychom to dokázali,“ omlouval se na Instagramu.

Ronaldo se sice v neděli radoval z gólů, ale jen chvíli. Jeho trefu z 53. minuty odvolal VAR disponující přesnou ofsajdovou čarou. Video se na Rudých ďáblech vyřádilo i o chvíli později, když sudí Anthony Taylor po konzultaci poslal ze hřiště Paula Pogbu jen čtvrt hodiny potom, co se na něm Francouz v úvodu druhé půle objevil.

O trest si koledoval i sám Ronaldo, když v nastavení první půle za stavu 0:4 neproměnil šanci a následně nepřipravil o míč Curtise Jonese, zfauloval ho a na zemi ho kopnul směrem na břicho. Frustrace? Možná. Ale žádná karta nepřišla, byť se u něj okamžitě seběhla skoro polovina sestavy Liverpoolu a bránit ho musel krajan Bruno Fernandes.

„Jasně, že jsem to viděl. A vypadalo to jako zákrok na červenou kartu,“ řekl na pozápasové tiskovce trenér vítězů Jürgen Klopp. „Ale bylo mi řečeno, že trefil míč a asi neslyšel hvizd rozhodčího. Pro mě to jako červená vypadalo, ale bylo mi řečeno, že nebyla, takže je to v pořádku,“ opravil se manažer týmu, který na Old Trafford jasně dominoval.

Po vítězství 5:0, už druhém za sebou, se Liverpool posunul na druhé místo Premier League jen o bod za vedoucí Chelsea. Díky posledním kanonádám má nejlepší útok v lize, zato United se po čtyřech zápasech bez vítězství propadl na sedmé místo. Dostal se před ně West Ham, který v londýnském derby porazil Tottenham.