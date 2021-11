Křetínský a West Ham? Blíží se to, fanoušci vstup do klubu vítají

West Ham se těší na vstup českého miliardáře Daniela Křetínského do klubu, podle zpráv z britských médií tenhle chystaný akt fanoušci kvitují. Už jen formality chybí k tomu, aby jeden z nejbohatších Čechů koupil menšinový podíl v londýnském klubu, za který hrají i tři čeští reprezentanti Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král. Očekává se, že hotovo by mělo být už tento týden.

Kamery ho zabraly, jak z lóže sleduje nedělní šlágr Premier League mezi West Hamem a Liverpoolem. Český miliardář Daniel Křetínský mohl být spokojený, na vlastní oči viděl, jak „kladiváři“ skolili slavného soka z města Beatles 3:2 a vyšvihli se na třetí místo v tabulce slovutné Premier League. Na Ostrovech pak už dokonce započala debata na téma „West Ham a titul“.

Úspěšný Čech, jenž podniká v řadě odvětví a vlastní mimo jiné vydavatelství, které vydává deník Sport či deník Blesk, chystá majetkový vstup do West Hamu v pro klub příjemné době.

Podle zpráv z Anglie by měl Křetínský už tento týden dokončit nákup sedmadvaceti procent akcií londýnského klubu. Informace o ceně téhle transakce se liší. Některá anglická média uvádějí 150 milionů liber (4,4 miliardy korun), jiná referují o částce mezi 180 a 190 miliony liber (5,3 – 5,6 miliardy korun).

Každopádně právníci by měli dolaďovat detaily, vše vypadá velmi nadějně. Podle serveru claretandhugh.info, který mívá dobré informace o dění v klubu, by Křetínského finanční prostředky mohly být využity na krocení dluhů a zároveň by část z nich mohla být investována do kádru. To může vzhledem k postavení v tabulce a blížícímu se přestupnímu období přinést zajímavé věci.

Aktuální vlastnická struktura West Hamu David Sullivan 51,1%

David Gold 35,1%

Albert Smith 10%

Ostatní investoři 3,8%

Ostatně příznivci „kladivářů“ připravovaný obchod českého byznysmena kvitují. „Křetínského potenciální investice byla fanoušky velmi vřele přijata. A to, že se objevil na London Stadium, přidalo v tento moment ve West Hamu další nadšení,“ napsal list Evening Standard po nedělním zápase s Liverpoolem.

West Ham se stal v posledních měsících v Česku velmi sledovaným a populárním klubem, válí za něj reprezentační kapitán Tomáš Souček, úspěšně ho následoval obránce Vladimír Coufal a na konci letního přestupního termínu se k nim připojil ještě záložník Alex Král.

Šestačtyřicetiletý miliardář je také majoritním vlastníkem Sparty. To, že Křetínský koupí menšinový podíl v anglickém klubu, by nemělo českému kolosu přinést problémy. Po právní stránce bude vše v pořádku, West Ham se Spartou by mohly hrát ve stejných soutěžích UEFA.