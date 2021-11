City piplají odchovance: po Fodenovi talent, co stihl dva zápasy za den

Fotbalisté Citizens se radují z gólu, který si vstřelil do vlastní sítě Eric Bailly • Reuters

Obvykle je to, co hledáme, velmi blízko. Platí to i pro fotbalové kluby. Baží po posilách, ale pravý poklad mají v akademiích. Manchester City se pyšní tou nejšpičkovější. Sky Blues. Nebeská modř. Místo, kde zazáří Cole Palmer.

Manchester City si postavil palác vítězství. Od roku 2012 vyhrál Premier League, nejpernější ligu ze všech, pětkrát a třikrát byl druhý. Celkem dobyl 16 trofejí.

Pochodně fotbalového umění zažehl i v Lize mistrů.

Oheň však zhasl předčasně. Pokaždé. Do finále se probil jedinkrát (2021), jenže působil jako vyplašený tygr a nechal se zkrotit Tuchelovou Chelsea.

Pep Guardiola pozvedl svou trenérskou lampu v létě 2016 a zavedl Sky Blues na cestu nejodvážnějšího rafinovaného fotbalu, vizí a nových myšlenek.

Citizens mají schopnost miniaturizovat soupeře. Prokazují to znovu a znovu.

Boří obranné hradby a rozsévají zmar a zhoubu jménem DDD.

Demontáž. Rozloží vás a rozeberou.

Demoralizace. Zdecimují a mravně podlomí.

Depigmentace. U některých protivníků, zejména koučů a postarších fandů, to zaviní úbytek a ztrátu barviva, tedy zešedivění.

Leží vám v žaludku? Chováte k nim prudkou nenávist? Nemůžete je vystát a nic dobrého jim nepřejete?

To je teda fakt k vzteku. Na vás rozhodně účinkují jako odšťavňovač dobré nálady. Ten nejspolehlivější.

Oni totiž prohrávají málokdy. Ano, je to nechutné. Málo se ovšem ví o velké ambici Manchesteru City. Touze, kterou možná zanedlouho naplní.

„Chceme v mužstvu víc odchovanců,“ prohlásil šéf Ferran Soriano. „To je náš cíl.“

„V akademii máme skvělé kluky,“ řekl sportovní ředitel Txiki Begiristain. „Jsou spolu odmala a vyznávají tytéž hodnoty jako první tým. Vedeme je a formujeme. Jejich schopnosti všestranně prohlubujeme.“

Guardiola, Soriano, Begiristain – Katalánci a přátelé, kteří hvězdně spolupracovali v Barceloně. Pep rozvinul talent a možnosti Messiho, Iniesty, Xaviho. Poskytl příležitost a oporu Piquému, Busquetsovi, Pedrovi nebo Sergimu Robertovi.

Sám je vybral a povýšil do áčka. Nyní by to rád zopakoval v Anglii. Zatím uspěl s jediným mužem a tím je Phil Foden.

Je mu 21 let a za City odehrál 135 zápasů (35 gólů a 40 asistencí).

Neustále se zdokonaluje, a kdyby existoval detektor pro nejlepší fotbalisty v Evropě, tenhle ofenzivní záložník, jenž obstojí v jakékoli pozici, by ho hlasitě rozpípal.

V anglické reprezentaci se usadil jako rubín v náramku a jeho tržní cena strmě stoupá (100 milionů eur). Zakrátko v tomto ohledu předčí Kevina De Bruyna.

Foden je ryzí odchovanec, v klubu je od devíti let a nikde jinde nehrál. „Největší vzor pro všechny mladíky v akademii,“ řekl Guardiola. V kádru, mimořádně nabitém a brutálně konkurenčním, je však osamělý.

Nebo aspoň byl. Teď to mění Cole Palmer, vynikající záložník, rovněž ofenzivní a obdivuhodně komplexní, hráč, který se neuzavírá do tunelu jedné devízy a preferencí, ale zvládá vše – v celé fotbalové šíři.

Je mu devatenáct a dres v barvě nebeské modři nosí od osmi.

Už zaujal v anglické jednadvacítce. Třeba gólem po famózním sólu, v němž uplatnil techniku, představivost, kuráž i sílu.

Guardiola ho oceňoval v letní přípravě a chválou nešetří ani v posledních týdnech.

Palmer skóroval v Ligovém poháru i Lize mistrů. Krásné trefy, pokaždé.

„Má zvláštní kvalitu, talent, který je těžké najít,“ uvedl Pep. „Před šestnáctkou je prostě výjimečný. Umí se prosadit, a když vystřelí, míč skončí v síti. Něco takového dovedli Scholes, Lampard či Gerrard, mistrní střelci z dálky.“

Španěl je opatrný, starty mu dávkuje s rozmyslem. Ostatně – u Fodena to dělal zrovna tak.

„Musíme být v klidu a trpěliví,“ řekl Guardiola. „Nemůžete mít všechno hned, i když přesně takhle dnešní svět funguje. Ve fotbale potřebujete zkušenosti. Nemůžete uvařit dobré jídlo, pokud netrávíte hodně času v kuchyni. Cole je na svůj věk výtečný, ale pár akcí mohl vyřešit líp. To je normální. Všechno má svůj čas. Přijde na to. Naučí se to.“

Pep narážel na Jadona Sancha či Brahima Díaze, kteří trpělivostí neoplývali a se svými agenty vznášeli požadavky na víc minut v áčku.Sancho pak odešel do Dortmundu a Díaz do Realu Madrid (momentálně hostuje v AC Milán).

Na druhou stranu – ani jeden nebyl skutečným produktem akademie. Jadon přišel v patnácti z Watfordu a Brahim v šestnácti z Málagy. „Foden a Palmer jsou s klubem spjatí úplně jinak,“ přikývl Begiristain. „O to nám jde.“ Coleův vzestup budí úžas. Stejně jako jeho pracovní sobota, kterou předvedl v říjnu. Odpoledne hrál Premier League proti Burnley (vystřídal Bernarda Silvu).O pár hodin později byl hvězdou týmu U23, když nastřílel hattrick Leicesteru City.

Rušná sobota. „Jo, dobrý den,“ usmíval se. „Senzační góly,“ uznal Guardiola. „Jak říkám, má fantastickou střelu a všechno provádí v rychlosti. Hbitě myslí i jedná. To se lehko řekne, ale fotbal je řemeslo. Musíte ho perfektně ovládat. Pak vypadá vše hladce a přirozeně. Míč vám nikdy neuskočí a dělá to, co chcete, aby dělal.“

Tottenham má Harryho Kanea, Manchester United Marcuse Rashforda a Masona Greenwooda, Liverpool Trenta Alexander-Arnolda, Chelsea Masona Mounta, Arsenal Bukaya Saka. Citizens plní radostí Foden s Palmerem. Drahocenný poklad. Nemuseli je kupovat. Vychovali je.