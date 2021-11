Proč je Salah teď nejlepší na světě. Zesílil a má sobectví, které funguje

Nejlepší fotbalista světa? Pravděpodobně nějaký Brazilec nebo Argentinec. Případně Portugalec, Francouz, Nizozemec. Snad Ital, Němec, Angličan. Ale Egypťan? To je země pyramid a pouští, vyváží bavlnu, ropu, textil a kovové rudy. Mohla dát světu fotbalového krále?

Nebyl by to první div. Je to přece kolébka civilizace – psaní, zemědělství, kultury, urbanizace a náboženství. Místo památek, Velké sfingy, Gízské nekropole a hrobek faraonů.

Dědictví lidstva. Ohromující, úctyhodné, majestátní.

Triumfální jako Mohamed Salah , expert na brankářskou deziluzi, balvan, který se zřítil na hlavu soupeřů, vlk ve fotbalovém kurníku. Liverpoolský skvost. Nejbáječnější Kloppův nákup. Další egyptský úkaz.

Na Anfieldu je od srpna 2017 a rozdmýchal mohutné statistické plameny – 218 zápasů,140 tref a 52 asistencí. V dnešním tempu, důrazu a konkurenci? Když o tom člověk přemýšlí, na mozku mu naskočí puchýře.

Anglickou ligu ozářil 107 gólovými rachejtlemi. Stovku překonal rekordní rychlostí (150 startů). Ian Rush, klubová legenda a nejlepší kanonýr Reds, potřeboval 168 utkání (v 80. letech).

Mimochodem, stogólový zásobník pod jedním trenérem v Premier League vypálila jen tahle šestice: Wayne Rooney , Ryan Giggs a Paul Scholes pod Alexem Fergusonem, Thierry Henry pod Arsénem Wengerem, Harry Kane pod Mauriciem Pochettinem a Salah pod Jürgenem Kloppem.

„Kdo je lepší než on?“ ptal se německý kouč. „Nemusíme se bavit o tom, co Messi s Ronaldem udělali pro světový fotbal. Jejich dominance ale skončila. Teď vládne Mo.“

V této sezoně je tak vitální, že by oživil Mrtvé moře. Bránit ho? Práce jako vystřižená z inzerce volných míst v pekle. Protivníci netuší, co podnikne. Vystřelí? Udělá kličku? Přihraje? Sklíčil je 15 zásahy a 8 asistencemi v 15 utkáních.

Udivil akcemi, které jsou cokoli, jenom ne běžné a obyčejné. Takové momenty jsou křesadlem fotbalové nesmrtelnosti. „Trefa proti Manchesteru City?“ zmínil kapitán Jordan Henderson. „Věřte mi. Ta vejde do dějin.“ Nejdřív připravil gól pro Maného. Pak zařídil všechno sám. Pět protihráčů proměnil v rekvizity, přelstil Cancela, Silvu položil na zem, vymotal Laporta a zavěsil.

„Takové góly dají jen ti nejlepší z nejlepších,“ prohlásil Klopp. „Už ten první dotek a vyhraný souboj. Absolutně výjimečné. Kdyby takhle zaperlil Ronaldo s Messim, svět by se zbláznil.“

Henderson dodal: „Obcházel jednoho fantastického hráče za druhým. Liverpool je klub, který na podobné věci nezapomíná. O téhle brance se bude mluvit ještě za 50 let.“

Nebylo to poprvé, co obránci kvůli Salahovi trpěli. Přesněji řečeno – měli pocit, že si vrazili do rozkroku třísku.

V Lize mistrů knokautoval Atlético. Poslal ho na zem dvěma údery na madridské půdě. Diego Simeone zuřil. Kdyby se k zemi snesl anděl, urval by mu křídla. Jan Oblak žil v iluzi, že je žralok. Náhle si připadal jako kapr. „Brankářské Čelisti?“ zasmál se Salah. „V těch hrát nemůžeš!“

O pět dnů později Reds rozduněli Old Trafford. Vyhráli 5:0 a Ole Gunnar Solskjaer hlesl: „Nejtemnější den.“ Egypťan se rozveselil hattrickem a z Maguira a spol. si udělal boxovací pytel. Ronaldo? Ten se šklebil jako Václav Klaus na pirátské technopárty.

Mohamed je fyzicky nezdolný. Nebývá zraněný, hraje pořád. I on se mění a vyvíjí.

V první sezoně (2017–18) zlomil několik klubových rekordů. Nejvíc zásahů v debutovém ročníku (44) a Premier League (32). Bez jeho tref by Liverpool nedobyl Champions League (po 14 letech) ani anglickou ligu (po 30 letech). Čtyřikrát v řadě byl nejzdatnějším střelcem mužstva.

Minulý rok? Bídné časy. Reds se rozpadla obrana a kritika dolehla i k Salahovi. „Extrémně sobecký hráč,“ podotkl legendární záložník Graeme Souness. „Většího chamtivce jsem neviděl. Branky jsou pro něj vším a střílí ze všech pozic, což spoluhráče někdy frustruje, obzvlášť Maného. Ostatní to akceptují, protože je tak dobrý.“

Počkat. Byla to kritika? „Vlastně ne,“ usmál se Souness. „Souhlasím s Kloppem. Salah je nejlepší na světě. Umí i přihrát a zmást soupeře. Jeho chtivost a nenasytnost můžete brát jako kompliment. Proč? Protože mu to vychází. Je jako stroj. Mašina na góly.“

Reds zakončili minulou sezonu třetím místem a Mo se pokochal pohledem na 31 zásahů, jež si nakreslil do statistického památníčku. Spokojen ale nebyl. Celé léto obětoval na oltář seberozvoje. „Nikdy nemá volný den,“ prozradil Alisson, liverpoolská jednička mezi tyčemi. „Neuvěřitelně trénuje. Dře jako čert.“

Klopp doplnil: „První dovnitř, poslední ven. Salah je posedlý jako Ronaldo a Lewandowski. Ohromně zesílil, je samý sval. A má i čáry. Jak vytříbil techniku, to je něco!“ Bývalý stoper Jamie Carragher nadhodil: „Zvolte historickou jedenáctku Liverpoolu. Některá jména jsou jasná. Graeme Souness, John Barnes, Steven Gerrard, Kenny Dalglish, Ian Rush. Salah bude v této společnosti. O tom není pochyb.“

V létě mu bylo 29 let a začal jednat o nové smlouvě. Ta nynější platí do června 2023. Kolem krouží Real Madrid, ale Mo naznačil, že by You‘ll Never Walk Alone pěl rád dál.

Nikoli zadarmo. Žádá rekordní plat (400 tisíc liber týdně).

„Dal bych mu to,“ prohlásil Carragher. „Pro klub udělal strašně moc, je pořád fit, bezchybně o sebe pečuje, v šatně je oblíbený – skromný a pokorný kluk s myšlením vítěze. Bude jako CR7. Má před sebou ještě dost sezon. Myslím, že bude lepší a lepší. Tohle není vrchol. Ten má před sebou.“

Egypt. Kolébka civilizace. Velká sfi nga, Gízská nekropole, Mohamed Salah. Nejlepší fotbalista planety. Faraon z Anfieldu.

Africký král králů v Premier League

MOHAMED SALAH

Góly: 107, zápasy: 169.

Kluby: CHELSEA, LIVERPOOL, země: EGYPT.

Pro hodně lidí by to bylo sci-fi (a není to tak dávno) - Anglii vládne Egypťan. Afrika má novou modlu. Útočníka, který umí vše. I bránit a vytrvale napadat.

DIDIER DROGBA

Góly: 104, zápasy: 254.

Kluby: CHELSEA, země: POBŘEŽÍ SLONOVINY.

Dlouho byl nejlepším africkým střelcem v Premier League, v říjnu 2021 ho předčil Salah. Drogba těšil fanoušky Blues devět sezon. Nikdy na něj nezapomenou.

SADIO MANÉ

Góly: 102, zápasy: 237.

Kluby: SOUTHAMPTON, LIVERPOOL, země: SENEGAL.

Vynikal už v Southamptonu a Liverpool zdobí od léta 2016. S Firminem a Salahem založili nejtvořivější formaci od časů Beatles. Samé hity!

EMMANUEL ADEBAYOR

Góly: 97, zápasy: 242.

Kluby: ARSENAL, MANCHESTER CITY, TOTTENHAM, CRYSTAL PALACE, země: TOGO.

Není to zlé, ale mohlo to být blyštivější. To by však nesměl ignorovat ten orgán ústředního nervového systému uložený v lebce (upozornění pro muže: penis to není).

YAKUBU AYEGBENI

Góly: 95, zápasy: 252

Kluby: PORTSMOUTH, MIDDLESBROUGH, EVERTON, BLACKBURN, země: NIGÉRIE

Do dvanácti hrál bos, převážně na ulici. První boty (použité) dostal od bráchy. V Premier League měl kopaček dost a sloužily mu – coby gólový instrument – devět let.