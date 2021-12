Sima v Anglii: zaujal v juniorce, Stoke vyhlíží návrat. Co Premier League?

Dvě desítky gólů ve 39 startech. Fantastická bilance Abdallaha Simy v minulé sezoně příjemně zaskočila nejen fotbalové Česko. Senegalec udivoval fantastickým výskokem, rychlostí i produktivitou. Ze všech evropských zájemců se nakonec nejvážněji ukázal interes Brighton & Hove Albion, který ho na poslední chvíli koupil za cca 7,5 milionu liber, aby ho obratem poslal na hostování do Stoke.

Tam se ale pohádka zadrhla. Sima se ukázal jen jednou v základní sestavě, pak přišlo nepříjemné zranění kotníku a Senegalce s jednou půlhodinovou výjimkou dva měsíce nikdo neviděl v zápase.

Až teď. 20letý útočník už zase trénuje a připsal si i první trefy, když v zápase týmů do 23 let dvěma góly porazil Southampton. Na hřišti vydržel přes hodinu a znovu navnadil fanoušky Potters. „Je to výborný hráč a určitě nám má co ukázat. Zatím jsme byli trošku zklamaní, že jsme ho v této sezoně moc neviděli,“ posteskl si asistent manažera Stoke Dean Holden.

„Na sestavu A-týmu mu zatím chybí trochu kondice, ale teď má pár dní, aby ji dohnal,“ vysvětlil, proč zatím nenastoupil ani proti QPR, ani proti Middlesbrough. Další šanci se ukázat tak možná dostane o víkendu v Coventry, přes které se Severoangličané v posledních kolech dostali do první šestky Championship.

Bez ohledu na to, že se hostování ve Stoke zatím nevyvíjí podle Simových představ, nemusí být daleko ani premiéra v Premier League. Brighton se sice drží ve středu tabulky, ale má obrovské problémy s produktivitou. V průměru nestřelí ani jeden gól na zápas, tým trápí přibývající zranění a za poslední měsíc skóroval jen Francouz Neal Maupay.

Server Brighton and Hove Independent zkoumal možné zlepšení útoku právě v návratu Simy. „Život ve Stoke se zatím nevyvíjí tak, jak by doufal. Velmi málo minut v této sezoně zastavilo Simův vývoj. Snad mu představení za juniorku umožní získat víc času na hřišti a zlepšovat se. Návrat do Brightonu v lednu nevypadá moc pravděpodobně,“ píší v Brightonu

Ještě komplikovanější to ale má Simův případný konkurent Kaoru Mitoma. Japonci to sice v Belgii střílí, v dresu nováčka a zároveň lídra soutěže Royale Union SG už dal čtyři góly, zatím ale nemá britské pracovní povolení.

Po stopách Abdallaha Simy, 1. díl: Sluníčkový úkaz v Táboře