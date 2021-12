„Svatí“ zkazili West Hamu Vánoce. Souček: Jsme frustrovaní

Dva dny před Štědrým dnem vyřazení z Ligového poháru, dva dny po něm domácí ligová porážka 2:3 se Southamptonem. Hráči West Hamu neprožili fotbalově vydařené svátky a prohloubili svou krizi. Ze třetího místa Premier League se totiž propadli až na šestou příčku. „Dneska jsem nás vůbec nepoznával. Byl to vyloženě špatný výkon,“ zlobil se kouč „Kladivářů“ David Moyes. Chuť si ovšem může spravit už zítra na Watfordu.

Zatímco postoupit na hřišti Tottenhamu do semifinále Ligového poháru by bylo nad plán, domácí porážka se Southamptonem je pro „Kladiváře“ rozhodně čárou přes rozpočet. Vždyť právě proti „Svatým“ si West Ham připsal v Premier League nejvíce výher.

„Je to pro nás ohromné vítězství, protože jsme zde pět let nezískali ani bod. Předvedli jsme odvážný výkon a zaslouženě si odvážíme všechny tři body. Především prvních patnáct minut jsme hráli úžasně,“ chválil trenér Southamptonu Ralph Hasenhüttl vstup svých svěřenců do duelu.

Hosté úvodu útkaní naprosto dominovali a odměnou jim byla branka Mohameda Elyounoussiho na 1:0. „Kladiváři“ působili dojmem, že jsou myšlenkami doma u pohádek s cukrovím.

„Hraje se tu vždy blbě. Nám se ovšem v úvodu na míči dařilo a je jen škoda, že tak nedokážeme odehrát celé utkání,“ posteskl si střelec gólu na 0:1.

„Irons“ se totiž dokázali díky standardním situacím vyrovnat obraz hry.

Velice aktivním byl přitom Tomáš Souček, který patřil k nejlepším hráčům domácích. V 19. minutě předvedl v soupeřově vápně i slušné sólo, ale jeho přihrávka přes houštinu těl nedoputovala k osamocenému Issovi Diopovi. Ofenzivní výkon domácích byl celkově tristní.

„V první půli byli náš výkon směrem dopředu naprosto nulový. Chyběl nám pohyb. Navíc kdykoliv jsme měli míč, tak jsme ho lehce ztratili, takže jsme si vůbec nemohli vytvořit tlak,“ byl ve svém hodnocení upřímný Moyes.

Skotský trenér proto v poločase neváhal a na trávník poslal hlavní útočnou zbraň, Michaila Antonia.

Silový hroťák srovnal na 1:1 po pouhých čtyřech minutách na hřišti a z utkání se rázem stala přestřelka.

Hostům vrátil z penalty vedení James Ward-Prowse. „Kladiváři“ ovšem dokázali srovnat i podruhé, když Souček výbornou kolmicí vysunul Jarroda Bowena, jehož centr poslal do sítě Said Benrahma.

Český čahoun se bohužel nakonec stal smutným hrdinou zápasu. Dvacet minut před koncem ho totiž přehlavičkoval Jan Bednarek a Southampton už své vedení potřetí nepustil.

„Takhle hrát nechceme. Jsme z našeho výkonu frustrovaní, ale pozítří hrajeme znovu a musíme zvítězit. Uděláme pro to všechno,“ vzkázal odchovanec Slavie fanouškům West Hamu.

Nemalá část z nich po závěrečném hvizdu dala najevo svou nespokojenost a „Kladiváře“ z trávníku vybučela.

Zítra proti Watfordu tak budou „Irons“ pod velkým tlakem, aby ukončili sérii pěti zápasů bez vítězství. Soupeř, jenž čtyři utkání v řadě prohrál, se jeví jako ideální odrazový můstek.