„Kladiváři“ přestávají tlouct. Doplácejí na nabitý program a marodku

Po úžasném vstupu do sezony, kdy West Ham pošilhával i po první příčce celé Premier League, přišlo vystřízlivění. „Kladiváři“ vyhráli jediné z posledních sedmi ligových utkání a propadli se až na šesté místo ligové tabulky. Náročný program a rozsáhlá marodka si vybírají svou daň. Londýnský klub už proto netrpělivě vyhlíží lednové přestupové okno, v němž má políčeno i na dalšího českého reprezentanta do party: Antonína Baráka z Hellasu Verona.

Když začátkem listopadu porazili „kladiváři“ Liverpool 3:2, měli stejně bodů jako Manchester City. O sedm ligových kol později ztrácejí po porážce 2:3 se Southamptonem na obhájce titulu, kteří odehráli o zápas víc, propastných devatenáct bodů. Hráče West Hamu tak při odchodu z trávníku vyprovázelo bučení vlastních fanoušků.

„Vůbec jsem nás nepoznával. Doufám, že to byl ojedinělý úlet,“ nerozuměl výkonu svých svěřenců trenér David Moyes.

Proč došel jeho svěřencům dech?

Příčin je několik. Tou hlavní je rozpad defenzivy. Ztratit na delší dobu Angela Ogbonnu, Kurta Zoumu a Aarona Creswella, tedy tři klíčové muže obranné čtyřky, se ukazuje jako neřešitelný oříšek. Prvně jmenovaný je pro zranění kolena ze hry do konce sezony, zbylí dva by se do hry měli vrátit v průběhu ledna.

Dalším problémem je malá konkurence v útoku. Za Michaila Antonia není v kádru West Hamu adekvátní náhrada a hra celého týmu je na reprezentantovi Jamajky závislá, což potvrdil i první poločas utkání se Southamptonem. „První půli jsme byli v ofenzivě naprosto nuloví,“ přiznal Moyes, který poslal Antonia na hřiště ihned po přestávce. Forvard skóroval po čtyřech minutách.

Posledním dílkem do skládačky je úzký kádr ve spojení s náročným programem. West Ham se totiž letos poprvé v historii představil v základní skupině evropských pohárů a porce šesti utkání navíc se na základní jedenáctce, do níž Moyes nesahá, pokud nemusí, projevuje. Únava je viditelná třeba na Tomáši Součkovi, jenž v této sezoně odehrál už třicet jedna utkání a zatím se mu nedaří navázat na výkony z předešlého ročníku.

V klubu tak s očekáváním vyhlížejí nadcházející otevření přestupového okna. V hledáčku West Hamu by kromě levonohého stopera a hrotového útočníka měl být i Antonín Barák. Pro hvězdu Hellasu Verona hraje především dosavadní výtečná zkušenost klubu s českými reprezentanty.

Zpátky do formy se „kladiváři“ ovšem mohou dostat v úterý na půdě Watfordu, který prohrál čtyři utkání v řadě. Musejí se přitom obejít bez vykartovaného kapitána Declana Rice. Svou první šanci v Premier League by tak po boku Tomáše Součka mohl dostat Alex Král.