Coufal věří v konec čekání a výhru na Old Trafford. Kouč řeší Součkův stav

Když vyběhli k ligovému utkání naposledy, byla z toho po třech vítězstvích domácí porážka s Leedsem (2:3). Větší vliv na náladu v kabině West Hamu však neměla, ta zůstává dobrá, potvrdil to před zápasem s Manchesterem United i obránce „kladivářů“ Vladimír Coufal. Trenér David Moyes zase hovořil o Tomáši Součkovi. Jak na tom je jeden z klíčových mužů londýnského celku poté, co byl pozitivně testován na covid?

Aktuálně patří fotbalistům West Hamu v tabulce Premier League čtvrté místo. Nebýt prosincových nezdarů, mohlo to být ještě lepší. Závěr roku 2021 ale „kladivářům“ nevyšel. Z šesti ligových zápasů vyhráli dva, přidali stejný počet remíz a proher, další porážky přišly v Evropské lize a Ligovém poháru. Poslední duel roku proti Watfordu (4:1) ale jakoby vše změnil. Odstartoval sérii čtyř výher v řadě včetně té nad Leedsem v FA Cupu. Jenže právě „pávi“ o uplynulém víkendu tuto šňůru v ligovém souboji utnuli. „Prohráli jsme, měli smůlu, ale atmosféra v šatně zůstává velmi dobrá. To je nejdůležitější,“ uvědomuje si Vladimír Coufal.

Českého reprezentanta a jeho spoluhráče čeká v sobotu náročná bitva na Old Trafford, kde stanou proti domácímu Manchesteru United. „Rudí ďáblové“ jsou aktuálně na sedmém místě Premier League, tedy mimo příčky zajišťující účast v pohárové Evropě, a na „Hammers“ ztrácejí dva body s tím, že mají o jedno odehrané utkání méně. „Máme za sebou jako obvykle dobrou přípravu. Po jedné prohře nechceme všechno měnit. Náš systém a styl hry fungují a věříme si,“ prohlásil Coufal pro klubový web.

West Ham vyhrál ligové utkání na Old Trafford naposledy v květnu 2007, tehdy mu vystřelil tři body jediným gólem Carlos Tevez. Byla to na dlouhé roky poslední výhra „Hammers“ na hřišti „Red Devils“. Čekání skončilo v září 2021 v Ligovém poháru. Zajímavým pojítkem je, že i tentokrát se o jedinou branku postaral Argentinec, jmenovitě Manuel Lanzini.

Coufal a spol. budou nyní chtít úspěch zopakovat i v Premier League a potvrdit tak, že s obry dokážou bodovat. V aktuální sezoně totiž v lize už zdolali Tottenham, Liverpool i Chelsea. „Všechno to ale byly domácí výhry. Na Manchesteru United to bude jiné. Doma jsou velmi silní. Bude to těžké, asi to bude chtít i štěstí, ale i tak si myslím, že jsme tam schopní po dlouhé době v lize vyhrát,“ věří Coufal.

Úspěch by si přál i trenér David Moyes, který „rudé ďábly“ vedl v 51 zápasech od července 2013, kdy po 9733 dnech nahradil na jejich lavičce Alexe Fergusona, do dubna 2014. „Pokusíme se předvést to nejlepší, co umíme,“ prohlásil 58letý kouč, který řeší i to, zda bude mít do středu zálohy k dispozici Tomáše Součka. Český reprezentant totiž vynechal poslední dva duely s Norwichem a Leedsem kvůli předešlému pozitivnímu testu na covid. „Tomáš se vrátil, ještě si ale nejsme úplně jistí, zda je připravený. Musíme to řádně posoudit,“ uvedl Moyes k situace kolem jednoho z lídrů svého mužstva.

Sobotní duel může sehrát ve finálním zúčtování důležitou roli. Jde přeci jen o pohárové příčky. „Když bychom skončili v nejlepší čtyřce a dostali se tak do Ligy mistrů, bylo by to pro celý klub něco neuvěřitelného,“ konstatoval Coufal, který pokud nastoupí, půjde o jeho 54. duel v Premier League, 20. v této sezoně. „Jsem připravený strávit na hřišti každou minutu. Dokud se znovu nezraním, jsem odhodlaný hrát co nejvíc minut, stejně jako Tomáš (Souček), Declan (Rice) a další hráči… Užíváme si hraní spolu, vyhráváme a jsme úspěšní, takže není důvod být unavený,“ podotkl 29letý obránce, jenž stále čeká na svůj první gól v nejvyšší anglické soutěži.

Přijde jeho čas na Old Trafford? Pokud by West Ham zvítězil, stal by se teprve čtvrtým mužstvem, kterému by se podařilo na domácím stánku Manchesteru United vyhrát dvakrát v jedné sezoně. Předtím tento počin zvládly Aston Villa (1919/1920), Tottenham (1989/1990 a Chelsea (2004/2005).